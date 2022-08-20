Наболело: «Развелся с женой из-за матери»

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашему сегодняшнему герою, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из сериала «Укрощение свекрови» Кадр из сериала «Укрощение свекрови»

Мама родила меня уже после тридцати и никогда не была замужем, о своем отце я ничего не знаю. Сам я тоже женился уже в зрелом возрасте — в 36 лет. С детства слышал и знал, что я для мамы единственный защитник и помощник, и наверно, привык так считать. До брака у меня были девушки, но после знакомства с мамой все отношения рано или поздно разваливались. Тогда я еще не очень понимал, что это связано, а мама твердила, что нормальных девушек сейчас вообще нет, и нечего связываться с кем попало. Конечно же, я жил с матерью, хотя отдельную квартиру купил. Каждый раз, когда пытался съехать, начинались упреки, мама хваталась за сердце, твердила, что не может жить одна и без меня просто умрет в одиночестве, а я даже не сразу об этом не узнаю. Говорила, что я неблагодарный, а ведь она всю жизнь мне отдала.

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И все-таки я женился — возможно, все дело в том, что я познакомил невесту с мамой только, когда мы уже подали заявление. С первого дня мама не скрывала, что моя жена ей не нравится. Жили мы отдельно, но конфликты были постоянно. Мама постоянно придиралась к жене по поводу готовки и уборки, по ее словам, она все делала не так и недостаточно качественно. А бывала она у нас регулярно, несколько раз в неделю. На выходных я должен был обязательно к ней заезжать, чтобы мы смогли пообщаться «без чужих», то есть без жены. Когда родился сын, ничего не изменилось, только теперь были скандалы из-за ухода за ребенком. Жена раздражалась, я пытался как-то сглаживать ситуацию, но мама тут же упрекала меня в том, что ради жены предаю родную мать.

Сейчас я понимаю, что маму не устроила бы любая невестка, но тогда я поддавался на ее уловки. Мне и впрямь казалось, что жена недостаточно хорошо ведет дом, ухаживает за сыном и за мной. Когда жена вышла на работу, быт стал раздражать еще больше. И да, мама поддерживала меня во всех претензиях и теперь я понимаю, что сознательно усиливала весь негатив. Словом, однажды мы сильно поссорились из-за ерунды, и я уехал к матери, жил там неделю и в итоге решил развестись.

Жена с сыном перебралась к своим родителям, потом я дал денег на первый взнос по ипотеке, и мы развелись. Мама даже не скрывала своей радости от моего возвращения, но твердила, что во всем виновата моя бывшая жена, а я еще найду себе приличную женщину.

Сейчас прошло два года, и я понял, что совершил огромную ошибку. Я все еще люблю жену, встречаюсь с сыном, но с бывшей мы общаемся только по поводу ребенка — другие темы она пресекает сразу. Понимаю, что на самом деле у меня не было особых претензий к жене, а мои обиды во многом были надуманными из-за матери. Я даже к психологу обратился за помощью, мы многое проработали, и теперь меня еще сильнее тянет к бывшей жене. Слежу за ней в соцсетях, знаю, что у нее уже есть мужчина, но надеюсь, что это несерьезно.

Сейчас я снова съехал от матери, несмотря на все ее концерты с сердцем, потому что иногда я просто не могу ее видеть. Но виню себя: я взрослый мужчина и должен был защищать свою семью, иметь собственное мнение. Но мне банально не хватило воли и решимости, с детства я привык на все смотреть глазами матери. Я все еще надеюсь, что смогу вернуть жену, хотя пока еще не знаю как. Я готов просить прощения, но боюсь, что может быть уже слишком поздно оправдываться.