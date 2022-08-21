Наболело: «Устала содержать мать и брата»

В рубрике "Наболело" редакция "Рамблера" публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: Кадр из фильма "Эрин Брокович" Кадр из фильма "Эрин Брокович"

Моя мама была замужем дважды. С моим отцом развелась, когда мне было примерно четыре года. Он временами появлялся в моей жизни, платил алименты, но близкие отношения мы смогли наладить только, когда я выросла. Второй раз мама вышла замуж, когда я уже училась в школе, и родила моего брата, разница у нас с ним в десять лет. С отчимом общалась нормально, особой симпатии мы друг к другу не испытывали, но и злости тоже не было. Когда я училась на первом курсе, отчим погиб. Мама осталась одна с маленьким братом на руках — он тогда только в школу пошел.

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Я понимала, что ей тяжело, начала подрабатывать, потом нашла работу на полный день и в конце концов перевелась на заочное обучение. Большую часть зарплаты я отдавала матери. Она благодарила, называла меня единственной опорой и только время от времени говорила, чтобы я не спешила с замужеством и детьми, так как еще успею. Я и не торопилась. Мама тоже работала, но ее зарплаты и пенсии по потери кормильца им не хватало. К тому же она несколько лет сидела дома с братом и, как я теперь понимаю, у нее в целом было не очень большой опыт работы.

Конечно, мне как любой девушке хотелось себя побаловать, путешествовать, покупать модную одежду. Но я утешала себя тем, что брат окончит школу, поступит в вуз и уже тогда я смогу тратить свои деньги на себя. Тем более, что в последних классах добавились еще и траты на репетиторов. Я в свое время училась без них, но не возражала: ведь если он поступит на бюджет, то мне же будет легче. Он и впрямь поступил, и я с облегчением сказала маме, что теперь буду помогать лишь изредка, потому что мне нужно думать о своем жилье.

Мама ответила, что не рассчитывала сейчас на мой отказ, так как брат не сможет совмещать учебу и работу, и вообще так полноценное образование получить нельзя. Я напомнила, что сама так училась, на что мама как-то вяло объяснила, что тогда были другие времена и что у меня учеба шла проще. В общем, я тогда отложила вопрос на два года.

С третьего курса брат начал подрабатывать, о чем я узнала от него самого. Жили мы уже давно отдельно, но переписывались регулярно. Поэтому я перестала каждый месяц переводить деньги. Через три месяца мама позвонила и спросила, почему я больше не помогаю. Я сказала, что раз у брата теперь есть деньги, то не вижу в этом смысла, тем более, что мама же тоже продолжает работать. Выяснилось, что брат тратит все заработанное только на себя, хотя живет с мамой. Причем мама объяснила, что не вправе требовать от него денег, ведь это же его личные средства. Мои же личные средства почему-то считались частью семейного бюджета, о чем я и сказала. Мама заявила, что я зарабатываю гораздо больше брата, поэтому не должна считать каждую копейку. Потом и вовсе заявила, что я стала слишком жадной, а ведь она мне верила и считала, что у нее есть поддержка.

Хуже всего то, что и после вуза для брата ничего не изменилось. Он устроился на хорошую работу, но все деньги тратил на себя, а мама названивала мне и плакалась на долги по коммуналке. Я говорила с братом, но внятного ответа не получила: он заявлял, что мать его ни о чем не просит, а значит, ей ничего и не надо. Правильно, ведь она просит меня. Я понимаю, что мама сама его разбаловала — так повелось еще со школы, когда между едой и гаджетами или модной одеждой для брата она выбирала последнее. Меня в школьные годы одевали гораздо проще, не говоря уже о подарках.

Два года назад в моей жизни произошли большие изменения. Мой отец умер и оставил мне квартиру. Тогда мама как-то между делом спросила, не могу ли помочь брату и отдать те деньги, которые копила, чтобы ему взять квартиру в ипотеку. Я отказалась, мы немного поругались, после чего мама заявила, что завещает свою квартиру брату. Мне-то все равно, а вот мама обиделась.

К тому же я вышла замуж и забеременела. Реакция мамы была неприятной: она сразу уточнила, смогу ли я теперь ей помогать с декретных, ведь пока остаюсь без дохода. Я ответила, что ребенок требует много денег, и я не буду отрывать их от него. К тому же платно наблюдаюсь в клинике. Мама даже не смогла скрывать своего недовольства и заметила, что вообще-то меня обязан содержать муж, а я могла бы и подумать о ней.

Тогда мы очень сильно поссорились, при этом мама упорно меня не слышит. Она считает, что я отказываюсь помогать из-за детской ревности к брату и обиды на покойного отчима (но претензий к нему у меня нет, просто чужой человек), хотя это глупое поведение для взрослого человека. И что я попрекаю ее своей помощью, а надо помогать бескорыстно. А я не ревную и не попрекаю, просто мне надоело тянуть на себе мать, ведь в конце концов у нее есть взрослый сын, к которому она почему-то не предъявляет никаких требований, как будто он до сих пор маленький. Тот факт, что у меня уже своя семья, и я должна думать о ней, мама почему-то не воспринимает. Или твердит, что муж настраивает меня против них, чтобы я не давала денег, хотя он вообще не вмешивается в наши отношения. Дескать, до брака я была более щедрой.

Сейчас мы почти не общаемся — мама звонит, только если есть срочная нужда в деньгах. Знаю, что брат привел в квартиру свою беременную безработную девушку, и мама уже стала намекать, как тяжело будет жить в тесноте с маленьким ребенком, и что сама она не справляется с их обеспечением. Я делаю вид, что не понимаю намеков. Но мне в принципе непонятно, почему мама так себя ведет. Если раньше она хотя благодарила за помощь, то теперь воспринимает ее как должное.