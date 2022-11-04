"Прививал чувство вины, вкладывал в голову нужные ему мысли"

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: UNSPLASH.COM UNSPLASH.COM

Здравствуйте. Пишу письмо, потому что испытываю необходимость это сделать.

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Начну с детства. Моя семья - беженцы из Азербайджана в 90-е, сестры рождены там же, я родилась уже в России. Детство было сложное, отец купил дом в деревне. Он умер, а мама с тремя дочерями осталась выживать.

К слову сказать, лет до трех я воспитывалась в большей мере бабушкой (интеллигентная, непьющая старушка). После смерти деда (он был алкоголик-тиран), она так и не вышла замуж.

Наш дом был единственным без газового отопления. Уже лет с девяти я научилась орудовать топором и пилой, дрова делали мы, дети. Носили сухие ветки из леса. Маме было тяжело. По природе своей она была слабый человек, никогда и никому не могла сказать что-то против. Но злость с лихвой вымещала на нас. Била, кричала, истерила, жалела и снова била. Она всегда говорила нам, что это мы виноваты, что она не может построить свою личную жизнь. Но мужчины у неё были. Никчемные алкоголики. Она держалась сколько могла, но ближе к 40 годам запила. По-черному.

Я училась хорошо, даже была отличницей класса до восьмого. Потом съехала, но 11 классов закончила на "четверки" и "пятерки". Уехала в город, поступила в колледж. Не доучилась.

Приехала домой, и в скором времени вышла замуж. Тихий, пьющий, абсолютно безучастный. Уже после родов я узнала, что дом, в котором мы жили, и как он утверждал его собственный, оказался домом его матери. А мы там никто. Я начала стремительно терять вес. Буквально за полгода сбросила килограмм 20! При росте 1,55 весила 36 кг. Муж смотрел с отвращением, и я чувствовала себя виноватой за то, что ему приходится смотреть на такое ничтожество.

Через три года мы купили дом. Отношения немного улучшились, но я устала тянуть всё на себе. И после восьми лет тщетных надежд на светлое будущее, я развелась, успев незадолго до этого обзавестись любовником, искренне верят, что вот ОН - тот самый принц.

Сказки не получилось. Это был абьюз. Я даже не думала, что ТАК можно!!!! Он манипулировал, прививал чувство вины, внушал, вкладывал мне в голову нужные ему мысли! Я мучилась, и не понимала, что происходит. Потом я купила марафон "Анатомия абьюза". Рассталась со своим мучителем, искренне верят, что НИКОГДА с ним не помирюсь! Но спустя 4 месяца... помирилась. Сама.

И в этот раз наши отношения были совсем непохожи на прошлые разы. Несмотря на то, что он изображал неподдельное восхищение и любовь, я отлавливала все манипуляции, я могла ударить, укусить, старалась не отступать от своего.. Кстати. Недавно поняла. По характеру он копия - мой двоюродный брат! И мне совершенно непонятно, как это могло отложиться в моем сознании, с братом в детстве гостили у бабушки, а будучи в осознанном возрасте, я редко с ним виделась.

Так вот. И тут недавно я поняла. По прошествии двух месяцев наших возобновлённых отношений.. он меня уничтожает! Он убеждает окружающих, что я - неадекватная, он создаёт странные ситуации, провоцируя мои не менее странные (неадекватные) реакции.

Я сильно не боюсь. Я сильная, я справлюсь! И не из такого дерьма вылазила.

Просто до сих пор понять не могу. Зачем я снова туда полезла?!

Ведь я сейчас с ним веду себя совершенно по-другому. Не так, как со значимым взрослым (летний период наших отношений), а больше, как с ребёнком.

И да. Я говорила ему, что знаю, что он абьюзер и психопат. Хотя делать этого нельзя!

Почему-то всегда лезу на рожон. Теперь расхлебывать предстоит.

Дополнение. Мне 31 год. Мама умерла два года назад. У моего партнёра полный комплект аддикций: алкоголь, трава, игромания.

Брат двоюродный построил бизнес. Он жестокий и ужасный человек. Играет людьми, находит слабых и глумится всевозможными способами. Связи в полиции позволяют это делать. Недавно я с ним поссорилась. Хотел поиздеваться и надо мной, но я пригрозила прославить его на весь белый свет.

Сама живу неплохо. Дом, работа, двое детей. Хочу поступить на психолога, и разобраться уже со своими тараканами;)