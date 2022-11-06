Наболело: "Всему виной черная женская зависть"

В рубрике "Наболело" редакция «Рамблера» публикует вопросы, которые волнуют наших читателей. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Фото: UNSPLASH.COM UNSPLASH.COM

У меня нет лучших подруг. Я не умею и не знаю, как выстраивать отношения с женщинами. Я очень хочу дружить именно женской дружбой, поддерживающей, понятной и всеобъемлющей. А со взрослыми женщинами я вообще не знаю, как себя вести (на работе, например).

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Я чувствую себя маленькой девочкой и откровенно говоря, их боюсь, хотя они старше-то меня на пять лет. Но больше меня заботит отсутствие дружбы именно с женщинами-ровесницами. Я родилась и жила в полной счастливой семье, я старший ребёнок, есть младшая сестра. Мне не близка теория, что «все проблемы родом из детства», поскольку я люблю своих родителей, хорошо с ними общаюсь, дружу и нет проблемы их обнять, поцеловать, взять денег в долг и так далее. Такая же история и с сестрой.

Но к 30-ти годам я растеряла всех своих подруг, не то чтобы лучших, а даже приятельниц, знакомых. Я очень переживаю на эту тему, поскольку меня отвергли без объяснения причин, просто перестали общаться. Подруги, которых я действительно любила, и переживала потерю не легче, чем с мужчиной.

Причем дружила я с ними разное количество времени: с кем-то со школы, с кем-то с университета, с кем-то работала не один год.

И вот сейчас я сижу второй раз в декрете и понимаю, что мне просто некому написать, не с кем поделиться. Конечно, я пишу таким же мамочкам в декрете, но чувствую, что они закрыты на все темы, кроме детских.

Когда я разбирала один кейс на работе с коучем (клиент-женщина попросила убрать меня с проекта), мне коуч объяснил, что всему причина чёрная женская зависть.

Я действительно красивая, у меня никогда не было проблем с мужчинами. Я второй раз замужем, и казалось бы все у меня хорошо. Но неужели мои подруги мне на самом деле завидовали, и потом зависть так их захлестнула, что они даже видеть меня больше не могут. Не понимаю: чему завидовать-то?