«Снова одна, но теперь с ребенком»

Однажды в моей жизни случился развод. И лишь после этого я поняла, что такое действительно повзрослеть.

Я вышла замуж не слишком рано. У меня было достаточно времени, чтобы пожить для себя. Я работала, снимала квартиру, путешествовала. Самостоятельно решала свои проблемы, и меня трудно было назвать беспомощной в бытовом смысле. Я совсем не из тех женщин, которые из родительского дома прямиком попадают в семейную жизнь и с трудом представляют, как можно справиться с жизнью в одиночку.

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Когда у меня родился ребенок, я научилась многим вещам, которых не умела до этого: ухаживать за малышом, готовить детскую еду, определять, когда он устал, голоден или заболел, а еще общаться с воспитателями, педиатрами, чиновниками и другими родителями. Научилась нести дополнительную ответственность за маленькую жизнь. Кажется, я стала еще опытнее и сильнее. Взрослее.

Но однажды в моей жизни случился развод. И лишь после этого я поняла, что такое действительно повзрослеть. В первый момент я вдруг растерялась и почувствовала себя совсем беспомощной, слабой и неумелой. Осознала, какую огромную роль играл муж в моей жизни.

Как это возможно? Ведь я много лет жила одна! Я отлично справлялась и никогда не чувствовала себя уязвимой и беззащитной.

Позже я поняла: страх крепко держит за руку меня-маму. До рождения ребенка я имела право на все ошибки в мире: я могла дотянуть до конца месяца на гречке, потому что позволила себе незапланированную поездку. Я могла заболеть и, отменив все планы, пролежать два дня в постели. Я могла импровизировать и жить на грани, это было не страшно, а даже интересно.

За годы замужества я привыкла к тому, что рядом всегда есть человек, на которого можно положиться. Мы делили с ним финансовую ответственность. Мы всегда могли друг друга подменить. Я могла рассчитывать на него, потому что всегда знала, где он и чем на занят.

Теперь же я снова оказалась в свободном плавании. Только на этот раз не одна. У меня есть огромная ответственность, и я должна заново учиться справляться одна. В этот раз с большим количеством «но».

Когда ребенок со мной, я не могу болеть, потому что должна быть в состоянии за ним ухаживать. Или иметь план «б» на такой случай.

Моя финансовая ситуация должна быть достаточно стабильной, чтобы у ребенка всегда было все, что ему нужно: еда, одежда, возможность ходить в школу и на кружки, возможность посещать врача, игрушки, путешествия.

Если дома что-нибудь ломается, я должна уметь починить это или держать под рукой телефон мастера, который быстро справится с поломкой. Деньги, чтобы ему заплатить. И опять же, план «б» на время, пока проблема решается.

Мне пришлось полностью пересмотреть свою жизнь и свои приоритеты. Организовать свое время так, чтобы иметь возможность работать и уделять достаточно времени своим детям.

Мне пришлось посмотреть внимательнее на себя и на свои ошибки. Сделать выводы и признать, что часть вины за развод лежит на мне. И если в будущем я хочу счастливых и крепких отношений, мне придется сначала себя «починить». Разобраться со своими травмами и проблемами.

Мы по-прежнему делим ответственность за ребенка с мужем, он не исчез из нашей жизни. Когда ребенок с ним, он справляется самостоятельно. Когда со мной, я тоже должна это делать. Я не могу звать его на помощь в любой непонятной ситуации. У него теперь есть и своя, совсем отдельная от меня жизнь. А мне предстоит построить свою.