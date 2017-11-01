Как быстро вылечить простуду

Лучше предупредить простудные заболевания, чем излечить. Но это удается не всегда. Когда ребенок болеет, родители стараются всеми способами помочь малышу скорее поправиться, но все ли способы хороши?

На первый взгляд, простуда — это простое заболевание, и способы лечения всем известны, однако именно простуда часто затягивается. Это может произойти из-за того, что выбраны не совсем эффективные методы лечения.

Как же помочь ребенку побыстрее поправиться? В этом видеоролике вы найдете 8 «здоровых» подсказок.