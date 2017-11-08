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Роспотребнадзор предупредил об опасности молока
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Роспотребнадзор обнаружил опасные добавки в молоке 

ТК «Звезда» 8 ноября 2017
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в молоке опасные бактерии, известь и даже гипс. В результате проверок, проводимых Роспотребнадзором, более 60 тонн продукции были сняты с продажи, а производители оштрафованы на миллионы рублей.
"Кроме воды в молоко подмешивают крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную или салициловую кислоты и даже гипс. Все это делается для фальсификации или для предохранения от быстрого скисания", — говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.
Отмечается, что в действительности добавление таких добавок не предохраняет молоко от скисания, однако приводит к пищевым отравлениям. По данным Россельхознадзора, методы фальсификации молока за последние три года практически не изменились. Ранее ученые из английского Университета Суррея пришли к выводу, что заменители молочных продуктов опасны для здоровья человека.
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