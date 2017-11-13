Тест: существуют ли эти болезни на самом деле?

Человечество за века своего существования перенесло множество заболеваний. Среди них встречаются весьма странные. Некоторые из этих болезней мало изучены и пока неизлечимы. Другие — просто плод человеческих фантазий.