Дьявольский метаболизм: как съедать по 60 бургеров

Японка съедает 60 бургеров за раз и не толстеет

Эту хрупкую японку зовут Юки Киношита, и она звезда YouTube, выступающая в жанре «oogui», что буквально переводится, как «обжорство». К слову, «киношита» на японском значит «красивая девушка, которая много ест». На канал Юки подписано более 3,6 миллиона человек, которые с восторгом и ужасом смотрят, как девушка поглощает невероятные порции еды и при этом остаётся стройной.

Японская блогерша может съесть 100 куриных нагетсов всего за 40 минут. Оставаться в форме при таком неуёмном аппетите Юки помогает сверхбыстрый метаболизм.

Врачи говорят, что благодаря такой уникальной особенности организма девушка без вреда для фигуры может за один присест съесть 100 штук суши, 5 килограммов конфет или 3 кг лапши с майонезом. Что прожорливая Юки и подтверждает своими многочисленными видео.

Её желудок работает как трансформер, растягиваясь в несколько раз. Однажды эта хрупкая девушка попыталась съесть 100 гамбургеров за раз. Но пришлось остановиться на 62 — закончилось время.

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Этими тремя большими пиццами может наесться большая компания, но японка с удовольствием съедает их одна.

А в этом тазике 4,7 килограммов шоколадных подушечек. И они тоже быстро исчезают в необъятном желудке Киношиты. Если японка хочет перекусить, она покупает 10 бургеров и 10 пирожков: просто чудеса метаболизма!

Как водится, часть подписчиков засомневалась в увиденном и предположила, что Юки подделывает свои ролики. Однако японская блогерша часто публикует видео с различных конкурсов и состязаний едоков, в реальности которых не приходится сомневаться.

После того, как девушку стали узнавать на улицах, в Японии даже вышел фотоальбом, посвящённый Юки Киношиту и её невероятному аппетиту.

Киношита стала настолько популярной, что её часто приглашают на различные шоу, где приглашённые из ресторанов шеф-повара готовят различные блюда в огромных количествах. Юки их пробует, а зрители с восторгом и ужасом наблюдают, сможет ли такая хрупкая девушка всё это съесть.

ridus.ru

Также Юки Киношита посещает рестораны, где съедает гигантские порции фирменных блюд заведения. Благодаря звёздной гостье рестораны получают рекламу и поток посетителей, а «красивая девушка, которая много ест» зарабатывает деньги.

Остаётся только гадать, сможет ли Юки питаться такими количествами всю жизнь и при этом не толстеть, или сверхбыстрый метаболизм когда-нибудь замедлится, и японка перейдёт на нормальные среднестатистические порции еды.