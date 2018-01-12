Тест: сколько вы должны весить на самом деле

Девушки истязают себя диетами и ежедневно снимают мерки, записывают результаты утренней пробежки и считают количество белков, жиров, углеводов каждого съеденного продукта. А стоит ли оно того? Отвечаем на самый часто задаваемый вопрос — сколько вы должны весить на самом деле.

Исходя из ваших субъективных ответов на вопросы и на основе той информации, которую вы указывали при прохождении теста, вам будет показан результат теста. Советуем отнестись к показанному результату с должной степенью иронии, не более того.

Давайте начнем?