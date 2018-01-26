Одно из лучших упражнений для женщин

Как здоровый образ жизни и физическая тренировка мышц тела помогает в карьере женщин? Как в условиях отсутствия свободного времени держать себя в тонусе? Об этом вы узнаете из нашей статьи.

На работу стараются принимать тех, кто выглядит подтянуто и свежо, так как отличный внешний вид человека свидетельствует о его хорошем самочувствии. Естественно, работодатели будут брать на работу такого соискателя, так как он реже будет отпрашиваться на больничный.

У людей, следящих за своим внешним видом, всегда высокая самооценка, поэтому у них никогда не возникает никаких проблем и с личной жизнью.

Все это осознают современные женщины, которые стараются соблюдать здоровый образ жизни, питаются преимущественно полезными блюдами, обладающими малой калорийностью. Однако этого оказывается мало, так как необходимо тренировать и мышцы, но, к сожалению, не всем удается выбрать время для посещения тренажерного зала. Таким людям остается только выбирать упражнения для выполнения в домашних условиях, однако и здесь возникают определенные проблемы. Все дело в том, что домашние упражнения на все группы мышц действуют более медленно и нужно также потратить много времени на их выполнение.

Однако прекрасным выходом из такой ситуации является популярное в советский период времени упражнение «планка» и разные вариации его исполнения. Такое упражнение считается уникальным, так как оно тренирует практически все группы мышц тела, при этом ежедневно на его выполнение необходимо затрачивать не более двух или четырех минут.

Упражнение «планка» и основные его достоинства

Такое упражнение считается настолько эффективным, что сразу же после первого его выполнения человек начинает чувствовать свои мышцы.

На первый взгляд кажется, что «планка» является совершенно простым в исполнении, изометрическим упражнением, но это совершенно не верно. Те, у кого нет особенной физической подготовки, отмечают, что в одном положении они могут простоять всего лишь тридцать секунд или максимум одну минут. Более подготовленные люди, выполняющие такое эффективное упражнение, могут находиться в неподвижном положении от двух минут до четырех. Уже недели через две, после регулярного выполнения такого упражнения, многие отмечают, насколько сильно подтягиваются мышцы живота, появляется талия, ягодицы приобретают более красивые очертания. Отметить следует и то, что упражнение «планка» усиливает метаболизм, а это значит, что быстрее выводятся шлаки, уменьшается жировая прослойка, а фигура в целом выглядит более гармонично и привлекательно.

Те, женщины, которые ранее справиться не могли с целлюлитом, также отмечают, что такое коротенькое упражнение помогает уменьшить выраженность заболевания «апельсиновой корки» даже на второй стадии такого заболевания.