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Тренировка на нижний пресс
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Тренировка на нижний пресс 

Рамблер 11 февраля 2018
О красивом рельефном прессе мечтают и мужчины, и женщины. Но даже при активных занятиях физкультурой эта часть тела оказывается самой неподдающейся.
Природа запрограммировала мышцы живота на выносливость, поскольку они отвечают за поддержание тела в вертикальном положении. Это означает, что для появления вожделенных кубиков нужно повторять упражнения многократно.
Особенно сложно прокачать нижнюю часть пресса, где у женщин традиционно накапливаются жировые отложения. Чтобы подтянуть нижний пресс, необходимо делать комплексы, направленные исключительно на его проработку.
Героиня ролика покажет упражнения, с помощью которых можно прокачать именно нижнюю часть живота.
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