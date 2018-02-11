Тренировка на нижний пресс

О красивом рельефном прессе мечтают и мужчины, и женщины. Но даже при активных занятиях физкультурой эта часть тела оказывается самой неподдающейся.

Природа запрограммировала мышцы живота на выносливость, поскольку они отвечают за поддержание тела в вертикальном положении. Это означает, что для появления вожделенных кубиков нужно повторять упражнения многократно.

Особенно сложно прокачать нижнюю часть пресса, где у женщин традиционно накапливаются жировые отложения. Чтобы подтянуть нижний пресс, необходимо делать комплексы, направленные исключительно на его проработку.

Героиня ролика покажет упражнения, с помощью которых можно прокачать именно нижнюю часть живота.