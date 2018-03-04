Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений

Что вы делаете утром, чтобы проснуться? Включаете на максимальную громкость будильник? Принимаете холодный душ? А может быть, выпиваете несколько чашек кофе?

Всё это вам заменит несложная утренняя зарядка, которая подарит не только бодрость, но и здоровье. Вопреки стереотипам зарядка — это не набор сложных изнурительных упражнений, а лёгкий тонизирующий комплекс для всех групп мышц.

И начинается он не с приседаний или наклонов, а с потягиваний, которые можно выполнять прямо в постели. Потратив всего 15 минут, вы получите заряд энергии, которого вам хватит на весь день.

А если не лениться и делать упражнения каждый день, то через пару месяцев можно избавиться от лишних килограммов.