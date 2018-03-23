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Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
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Как орех! Упражнения для бедер, которые работают 

Рамблер 13 часов назад
Девушки, которых беспокоит форма бёдер, традиционно уделяют внимание задней и внешней боковой поверхности, тогда как внутренняя часть почти никогда не прорабатывается.
В результате даже после многомесячных упорных занятий ноги не выглядят идеально. Именно поэтому так важно во время тренировок делать упражнения для внутренней поверхности. Не забывайте, что это часть тела — одна из самых «ленивых». Если передние и задние мышцы напрягаются в обычной жизни (при ходьбе, во время приседаний на стул и пр.), то для подтягивания мышц внутренней части ног их нужно задействовать целенаправленно.
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