Как орех! Упражнения для бедер, которые работают

Девушки, которых беспокоит форма бёдер, традиционно уделяют внимание задней и внешней боковой поверхности, тогда как внутренняя часть почти никогда не прорабатывается.

В результате даже после многомесячных упорных занятий ноги не выглядят идеально. Именно поэтому так важно во время тренировок делать упражнения для внутренней поверхности. Не забывайте, что это часть тела — одна из самых «ленивых». Если передние и задние мышцы напрягаются в обычной жизни (при ходьбе, во время приседаний на стул и пр.), то для подтягивания мышц внутренней части ног их нужно задействовать целенаправленно.