Как улучшить гормональный фон

Лосось, брокколи, орехи, яйца, фрукты, творог — все это непременно нужно есть, чтобы привести разболтанные гормоны в норму. Во всяком случае, так пишут авторы оптимистичных статей, которые где-то что-то прочитали про пользу омега-3, белков (их обязательно назовут «протеинами», так солиднее) и про вредный сахар, который поддерживает системное воспаление в организме и провоцирует преждевременное старение.

Непонятно, почему врачи-эндокринологи до сих пор так загружены работой, если сияющая истина о «правильном питании для нормализации гормонального фона» доступна всем.

Питание действительно влияет на гормональный фон. Неслучайно у девушек, чрезмерно увлекающихся низкокалорийными диетами, пропадают менструации, а у мужчин, стремящихся к просветлению с помощью сыроедения, открывается «третий глаз», зато напрочь пропадает либидо. Однако нередко причиной проблем со здоровьем становится нехватка определенных веществ, получить которые в необходимом количестве даже при помощи самого сбалансированного рациона довольно трудно.

Витамин D

Согласно данным ВОЗ, дефицит витамина D обнаруживается у 50–85% населения планеты. Что неудивительно, если учесть, что только жители стран, где круглый год светит солнце, могут не беспокоиться об этой проблеме. Витамин D — это гормоноподобное вещество, которое образуется из холестерина под действием солнечных лучей, а также попадает в организм с некоторыми продуктами. Однако такое количество яиц, морской рыбы и сала, которое нужно съесть, чтобы перекрыть потребность в витамине D, превосходит всякое вероятие.

Раньше дефицита витамина D боялись только у детей, потому что мог возникнуть рахит, а вместе с ним — нарушение познавательных способностей, деформация костей черепа, неправильное формирование стопы, кривые ножки… Сегодня специалисты уверены, что витамин D принимает участие в работе иммунитета, «заводит» внутренние часы организма и формирует его биоритмы, защищает от депрессии и даже регулирует углеводный обмен. Недостаток витамина у взрослых может быть причиной мышечной слабости, а также нередко провоцирует набор лишних килограммов из-за резистентности к инсулину, когда клетки организма утрачивают способность взаимодействовать с этим важным гормоном и усваивать глюкозу из крови. Поэтому врачи все чаще направляют пациентов на определение витамина D 25-OH и рекомендуют восполнять дефицит, если таковой обнаруживается.

Мелатонин

Это еще один гормон, который играет куда более значительную роль, чем предполагалось ранее. Большая часть этого вещества вырабатывается в мозге в вечернее время. Это нужно для погружения в глубокий и освежающий сон до самого утра. Поэтому препараты мелатонина давно используются в качестве снотворного и восстанавливающего естественные биоритмы средства.

Исследования показали, что вместе с повышением уровня мелатонина увеличивается концентрация серотонина, который отвечает за ощущение спокойствия и умиротворенности. Снижение выработки мелатонина провоцирует снижение чувствительности клеток к инсулину, и, как результат, появляется тяга к сладкому, провоцируется набор веса и даже повышается риск развития сахарного диабета. С возрастом «мелатониновая фабрика» начинает работать менее интенсивно, число рецепторов к этому гормону также уменьшается.

Недостаток мелатонина редко становится самостоятельной причиной болезни, однако восполнение его дефицита помогает в лечении не только бессонницы, но и депрессии. Есть исследования о положительном влиянии мелатонина на больных с сахарным диабетом и ожирением (разумеется, наблюдение врача и прием других необходимых лекарств при этом никто не отменял).

Это микроэлемент, который определяет работу щитовидной железы. О дефиците йода много говорят эндокринологи. По данным ВОЗ, 113 стран используют йодированную соль для ликвидации последствий йодного дефицита. А итоги нехватки этого микроэлемента печальны: нарушение интеллектуального развития у детей, а у взрослых — депрессивные и тревожные расстройства, набор веса, выпадение волос, разнообразные болевые синдромы.

В России проблема йодного дефицита очень распространена. Даже в Приморье не все хорошо, потому что любителей рыбы и водорослей, которые употребляли бы эти продукты ежедневно, не так уж много. Добавление морепродуктов и йодированной соли в рацион помогает решить проблему. Однако УЗИ щитовидной железы с обязательным посещением эндокринолога 1 раз в год также можно уверенно рекомендовать всем россиянам.

Магний

Биодобавки с магнием принято позиционировать как «препараты для лечения вегето-сосудистой дистонии». Существование такой болезни сомнительно, а потому и лечение выдуманного недуга также вызывает вопросы. Оттого отношение к дефициту магния и соответствующим препаратам во врачебной среде неоднозначное, а иногда и вовсе ироническое.

Однако факты таковы: дефицит магния часто присущ любителям здорового образа жизни. Интенсивный спорт, несбалансированная диета, стресс — все это может приводить к недостатку магния. Особые отношения с магнием у людей с дисплазией соединительной ткани: предполагается, что генетические аномалии у них приводят к нарушению строения коллагеновых волокон из-за погрешности в строении определенного фермента, который необходим для «интеграции» магния в соединительную ткань.

У пациентов с нарушенной функцией щитовидной железы и надпочечников часто определяется дефицит магния. В 25–39% случаев заболеваний сахарным диабетом также выявляется эта проблема. С магнием связана работа нейромедиатора серотонина. Также этот макроэлемент, предположительно, способен регулировать сосудистый тонус.

Вывод такой: функций у магния в организме много, а дефицит этого элемента встречается часто. Сбалансированное полноценное питание с достаточным количеством зелени, фруктов и овощей помогает решить проблему. Иногда может потребоваться дополнительное назначение соответствующих препаратов. Анализы на содержание магния в крови сегодня вполне доступны по цене в медицинских лабораториях.

Является ли сбалансированный рацион гарантией нормального гормонального фона? Увы, нет. Иногда болезнь возникает у молодых людей на фоне полного здоровья. Поэтому раз в год желательно посещать терапевта, при необходимости — эндокринолога, и сдавать необходимый минимум анализов, о котором вам расскажут в любой поликлинике. А при обнаружении медицинских проблем не стоит ограничиваться лишь введением полезного лосося и разных биодобавок в рацион: иногда нарушения гормонального фона требуют более серьезных мер, например регулярного приема лекарств или даже хирургического вмешательства.