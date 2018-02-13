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Сладкие напитки снижают шансы на беременность
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Сладкие напитки снижают шансы на беременность 

Nauka24news.ru 13 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Команда ученых Бостонского университета общественного здравоохранения выяснила, что потребление одного или нескольких подслащенных напитков в день одним из партнеров уменьшает вероятность беременности.
Руководитель исследовательской группы Элизабет Хэтч говорит: «Мы обнаружили положительные ассоциации между потреблением сладких напитков и более низкой плодовитостью, даже после учета многих других факторов, включая ожирение, потребление кофеина, алкоголь, курение и общее качество диеты. Пары, планирующие беременность, могут рассмотреть вопрос об ограничении потребления этих напитков, в том числе потому, что они связаны с другими неблагоприятными последствиями для здоровья».
К таким выводам Хэтч с коллегами пришли в ходе исследования, где они опросили более 3800 женщин в возрасте от 21 до 45 лет, проживающих в Соединенных Штатах или Канаде, и больше 1000 их партнеров-мужчин. Участники завершили всестороннее базовое исследование по истории болезни, факторам образа жизни и диете, включая потребление сладких напитков. Затем участники-женщины заполняли вопросник каждые два месяца в течение года или до беременности.
Оказалось, что женское и мужское потребление подслащенных напитков ассоциировалось с 20% -ным уменьшением плодовитости. Женщины, которые потребляли по меньшей мере одну порцию сладкой газировки в день, имели на 25% низкую плодовитость Потребление мужчин снижало этот показатель на 33%. Потребление энергетических напитков связано с еще большим сокращением рождаемости, хотя результаты основаны на небольшом числе потребителей. Небольшая ассоциация была обнаружена между потреблением фруктовых соков и и плодовитостью.
«Учитывая высокий уровень употребления таких продуктов парами репродуктивного возраста, эти результаты могут иметь важные последствия для общественного здравоохранения», — заключили авторы.
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