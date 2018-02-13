Как победить головную боль

Люди неизменно страдают от головной боли, наверное, с тех самых пор, как осознали у себя наличие этой части тела. И те, кто не являются поклонниками фармацевтических средств, но при этом, не хотят терпеть боль, ищут разные способы борьбы с подобным состоянием.

Внесли свой вклад в это нелегкое дело и йоги. Они придумали позу со сложным названием Випарита Карани, пребывание в которой нормализует кровообращение в области головы и тем помогает избавиться от боли. Поза №1

Все проще, чем кажется. Для принятия этой чудо-позы нужно лечь на пол, а ноги поднять и опереть их, выпрямленными, о стену. Нужно, чтобы между туловищем и ногами был прямой угол. Секрет заключается в том, что если ваши нижние конечности будут расслаблены, то напряжения и, возможно, боли под коленями вы не ощутите.

В такой позе нужно пробыть около 6 — 7 минут, после чего поджать ноги к животу и мягко оттолкнуться ими от пола. Затем можете медленно, не рывками, вставать. Если вскочить чересчур резко, возможно головокружение и ощущение, будто кровь стучит в висках, так что выходить из йоговской позиции слишком стремительно не надо. Поза №2

Еще один эффективный способ побороть боль — Нади Шодхана. Нужно сесть, держать спину расслабленной, но не горбиться. Попеременно дышите, то правой, то левой ноздрей, делая глубокий, медленный вдох и такой же выдох. Между каждым вдохом и выдохом должно пройти около 2-3 секунд, чтобы голова не начала кружиться. Нужно сделать по 10 вдохов каждой ноздрей.

Если голова все еще побаливает, можно откинуть ее назад, положив на затылок руку и помассировав себе шею. Хорошо, если при этом на виски и лоб вы положите прохладную тряпицу.