Как отказ от сладкого влияет на жизнь

Отказ от сахара — это важная победа над собой и своими привычками. Рассказываем, что изменится в вашем организме, если вы перестанете есть продукты с содержанием сахара.

Отказаться от сахара не так просто, как кажется на первый взгляд. Не верите? Попробуйте прожить без сладкого хотя бы несколько дней. Только помните, что даже безобидные на первый взгляд продукты содержат очень много сахара.

Обезжиренные йогурты, фруктовые соки, протеиновые и зерновые батончики, молоко, кофейные коктейли и даже кетчуп: список можно продолжать еще очень долго, но сегодня мы решили заострить внимание на другом. Говорят, что требуется всего 21 день, чтобы избавиться от вредной привычки.

Научитесь следить за своим питанием, изучайте этикетки и составьте сбалансированный рацион (чтобы организм получал глюкозу из жиров и белков) — и вы удивитесь, какие поразительные изменения произойдут с вашим телом. Улучшится состояние кожи

Сахар запускает воспалительную реакцию в организме — гликирование. За отеки, сухую и нечистую кожу, тусклый цвет лица и темные круги под глазами мы во многом обязаны сахару. Говоря проще, сладости крадут нашу молодость и красоту. Стоит отказаться от сладкого, и вы увидите, что кожа стала чистой и гладкой. Вас больше не будут беспокоить проявления акне, а лицо будет выглядеть отдохнувшим, здоровым и сияющим. Пропадет зависимость от еды

Механизм действия сахарной зависимости схож с наркотической. Происходит это так: вы съедаете пирожное, ваш мозг получает удовольствие и просит очередную порцию сладкого. Неодолимое желание съесть десерт — горькое последствие злоупотребления сахаросодержащих продуктов.

Если вы исключите из рациона скрытые источники сахара (фруктозу, мальтозу, лактозу, мальтодекстрин, ксилит, сорбит и другие), вы заметите, что ваша зависимость от еды улетучивается на глазах. Вы больше не будете заедать стресс или переедать от скуки, и научитесь относиться к приему пищи как к получению энергии и заботе о своем организме. Вы больше не будете страдать от перепадов настроения

Не секрет, что еда влияет на наше настроение: мозг воспринимает ее как награду, а когда мы голодаем, он запускает гормоны стресса. Уровень сахара тоже контролирует наше душевное состояние. Только если вы чувствуете себя намного лучше сразу после того, как съели что-то сладкое, в долгосрочной перспективе употребление сладкого приводит к депрессии, ослабляя выработку дофамину и делая вас бессильными перед раздражителями.

Заменив сахаросодержащие продукты в на полезные жиры (яйца, орехи, красная рыба и птица), вы больше не будете "скакать" от ложной эйфории к подавленному состоянию, а ваше настроение наконец станет ровным. Днем вы будете чувствовать себя бодро, а ночью — спокойно спать

Несмотря на то что сахар дарит нам удовольствие и эндорфины, он не является антидепрессантом: наоборот, сахар запускает выработку сильного гормона стресса кортизола. Будьте внимательны: беспричинная сонливость днем и мучительная бессонница ночью могут быть вызваны злоупотреблением сладким.

Попробуйте хотя бы неделю продержаться без сахаросодержащих продуктов, и ваш сон восстановится, вы начнете быстрее засыпать, а просыпаться — гораздо приятнее и легче. Улучшатся ваши память и концетрация

Многими исследованиями было доказано, что неумеренное употребление сладкого может привести к ухудшению памяти. Переизбыток сахара негативно влияет на связи между клетками мозга, создает препятствия для поступления крови в мозг, а значит, притупляет способность учиться, работать и концентрироваться.

Если вы хотите сохранить остроту и ясность ума, а также хорошую память, не злоупотребляйте вредными сладостями. При острой необходимости делайте исключения только для горького шоколада. Снизится риск заболеть

Увлечение шоколадками и конфетами вредит пищеварению, а также иммунной системе, поскольку из-за высоких доз сахара нарушается всасывание полезных витаминов и микроэлементов.

Это еще не все: высокий уровень сахара в крови напрямую влияет на здоровье сердца и сосудов, повышая риск развития гипертонической болезни, стенокардии и дистрофии миокарда. Ну, и "на десерт" — именно сладости сильнее других продуктов "бьют" по костной ткани, провоцируя развитие кариеса, пародонтоза и даже остеопороза. Вы сможете построить фигуру своей мечты

Самый очевидный вред от сахара — лишние килограммы. Замедленный метаболизм и высокое содержание жировой ткани в теле — не что иное, как результат злоупотребления продуктами с большим содержанием углеводов.

Отказавшись от сахара, вы сможете построить фигуру своей мечты, подтянутую и здоровую, а также избавиться от лишних килограммов. Поддерживать идеальный вес будет просто, ведь вы привыкните к правильному питанию и просто не захотите расставаться с лучшей версией себя — энергичной, здоровой и счастливой.