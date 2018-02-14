Йога против панических атак

Лечение панических атак нельзя откладывать, на первых стадиях человек сможет помочь себе сам. В качестве инструмента для избавления от панических атак и стабилизации состояния используется йога.

Панической атакой называют состояние острой тревоги, для него характерны физические проявления. Если не обращать внимания на панические атаки, то они заставят замкнуться в себе и перестать контактировать с окружающими.

Головокружение, страх потерять равновесие;

Неспособность дышать;

Дрожь;

Учащение сердцебиения;

Тошнота;

Повышенное потоотделение;

Бессонница. При панических атаках возникают следующие симптомы:

В основе панических атак лежат глубокие психологические проблемы, поэтому для избавления от них успешно используется йога. При регулярном выполнении подходящих асан состояние человека улучшается, приведенный далее комплекс может выполняться самостоятельно, в домашних условиях.

Делать упражнения можно в любое время суток, но не менее, чем за 2-3 часа после приема пищи, единственным противопоказанием является беременность. Суставная гимнастика

Выполняет роль разминки, выполняйте вращательные движения всеми частями тела, начиная я с ног. Делайте примерно по десять вращений каждым суставом по часовой стрелке и столько же в другую сторону.

Поднимайте и опускайте плечи, поворачивайте голову, поднимайте ее вверх, но не запрокидывайте, затем опускайте вниз.

При возникновении болевых ощущений прекращайте выполнение данного движения, гимнастика должна приносить удовольствие. Врикшасана

Исходное положение — стоя, выберите объект перед собой и сконцентрируйтесь на нем. Согните левую ногу в колене и поднимите ее, разместите левую стопу на внутренней части правого бедра.

Коснитесь руками груди, затем соедините ладони вместе и поднимите руки над головой.

Старайтесь расслабиться, случайте свое дыхание. Проведите в положении 20 секунд, затем сделайте то же самое на другую сторону. Вирабхадрасана III

Поднимите ладони до уровня груди и соедините их, выберите точку на полу и сосредоточьте на ней взгляд.

Перенесите вес на правую ногу, корпусом сделайте наклон вперед, одновременно поднимая левую ногу назад, корпус и левая нога должны стать параллельными полу.

Разведите руки в стороны для равновесия, затем потянитесь ими вперед, сохраните положение на 20 секунд, затем выполните на вторую сторону. Натараджасана

Поднимите правую ногу назад и согните ее в колене, возьмите пальцы правой ноги в правую руку. Старайтесь поднять ногу при помощи руки как можно выше, для сохранения равновесия слегка наклонитесь вперед.

Проведите в этом положении 6-8 секунд, контролируйте дыхание, затем плавно вернитесь в исходное положение и выполните упражнения на другую сторону. Бакасана

Исходное положение — стоя, ноги вместе, колени слегка разведены в стороны. Наклонитесь вперед, сгибая колени, положите ладони, затем предплечья на пол, перенесите вес на руки, смотрите прямо перед собой. Старайтесь ставить предплечья как можно ближе к стопам, во время выполнения упражнения не должно возникать неприятных ощущений. Проведите в асане 6-8 секунд, затем опуститесь на пол и немного отдохните. Ардха курмасана

Исходное положение — встаньте на колени, затем опустите ягодицы на ноги, спина прямая, плечи расправлены. Сделайте вдох и поднимите руки вверх, на выдохе сделайте наклон вперед, старайтесь коснуться лбом пола. Сохраняйте положение 30 секунд. Адхомукхашванасана

Сидя на пятках, разведите колени в стороны, упражнение удобнее выполнять у стены, касаясь ее пятками. Выпрямите руки и поставьте их на пол перед коленями, головой тянитесь вверх, контролируйте прямое положение позвоночника. Вытяните руки вперед, коснитесь пола головой, поднимите копчик вверх, чтобы пятки уперлись в стену. Проведите в асане 20 секунд, следите, чтобы не было напряжения в шее. Навасана

Сядьте на пол, согните колени и обхватите бедра руками, спина прямая. Продвиньте ноги вперед, удерживайте положение на ягодицах. Расслабьтесь и слушайте свое дыхание в течении 20 секунд. Пашчимотанасана

Исходное положение — сидя на полу, прямые ноги вытянуты вперед, лежат вместе. Наклонитесь корпусом и постарайтесь коснуться руками пальцев ног, не сгибайте ноги в коленях. Опустите голову вниз, тянитесь в течении 20 секунд. Пурвоттанасана

Сядьте на пол и вытяните ноги перед собой, расположите ладони на полу у бедер, чтобы пальцы смотрели в сторону стоп. Вытяните шею и посмотрите наверх, вытяните ноги, чтобы стопами упереться в пол. Тянитесь в течении 30 секунд, затем расслабьтесь. Шавасана

Заключительное упражнение, выполняется в течении десяти минут. Примите положение лежа на спине, на выдохе втягивайте живот, на вдохе — надувайте живот. Максимально расслабьтесь, расположите руки и ноги так, как вам удобно. Нередко во время выполнения шавасаны люди достигают настолько глубокой релаксации, что засыпают.