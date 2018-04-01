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Красивые руки и плечи: упражнения для дома
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Красивые руки и плечи: упражнения для дома 

Рамблер 5 часов назад
Красивые руки — это не только элегантный маникюр, изящные запястья и ухоженная кожа, это ещё и отсутствие дряблости и подкожного жирка.
Удивительно, но даже у стройных девушек иногда руки бывают полными и вялыми, а это означает запрет на майки, топы, платья и блузки с коротким рукавом.
Но проблему решить можно — следует подтянуть проблемные области с помощью упражнений, прицельно направленных на их проработку.
Для выполнения комплекса нет необходимости отправляться в тренажёрный зал, делать его можно дома, взяв гантели. Не забывайте следить за техникой выполнения, чтобы избежать растяжений и травм.
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