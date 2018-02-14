Почему вода с лимоном бесполезна

Принято считать, что стакан воды с лимоном по утрам помогает сбросить вес, ускоряет обмен веществ и вообще чрезвычайно полезная штука. Однако есть и противоположное мнение: лимонная вода — не более чем освежающий напиток с приятным вкусом, и никакой другой выгоды от нее нет. Почему же так популярны мифы о лимонной воде как о полезном напитке?

1. Вода с лимоном очень низкокалорийная. Да, это так. Известно, что в стакане воды с кусочком лимона содержится меньше калорий, чем в стакане апельсинового сока с сахаром. Но это же вполне логично: вода с кусочком лимона состоит преимущественно из воды.

2. Стакан лимонной воды перед завтраком снижает аппетит и соответственно помогает меньше съесть. Разумеется, такой напиток наполняет ваш желудок, и после него вам уже не захочется употребить яичницу из четырех яиц с беконом и тремя сосисками.

Но ведь то же самое может сделать и обычная вода. В чем тут опять же вклад лимона?

3. Вода с лимоном — источник электролитов. На самом деле в дольке лимона не содержится ни одной десятой миллиграмма железа, цинка, меди, селена или марганца.

4. Вода с лимоном помогает переваривать пищу. Многие считают, что кислый лимонный сок ускоряет пищеварение, помогая в этом желудочному соку, который тоже содержит кислоту. Однако желудочный сок задействован лишь на небольшом этапе пищеварения, так что заметной пользы для вашего тела от такой помощи не будет.

5. Лимонная вода помогает сгонять вес. Как пишет популярный американский журнал Reader`s Digest, в качестве доказательства таких волшебных свойств напитка ученые проводили эксперимент на мышатах. Детеныши регулярно получали содержащиеся в лимоне полифенолы, что составляло 0,5 процента от их рациона.

То, что исследование проводилось на мышатах, которые еще росли, особо ценно в контексте сгонки веса — главной цели женщин бальзаковского возраста. Также стоит отметить, что исследователи почему-то не провели свой опыт на людях, дав им просто выпить лимонной воды.

6. Вода с лимоном содержит полезнейший витамин С! Разумеется, в лимонах есть аскорбиновая кислота. Одна долька такого фрукта покрывает 4 процента вашей ежедневной потребности в этом веществе. Так сколько же надо выпить воды с лимоном, чтобы получить достаточное количество аскорбинки?