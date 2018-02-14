Как похудеть, чтобы не уменьшилась грудь

С этим разочарованием знакомы многие девушки, порадоваться потерянным килограммам не выходит, так как вместе с ними уходит объем груди. Есть ли способ похудеть, чтоб грудь не стала меньше?

Похудение — это процесс не одного дня, это диеты и тренировки с единственной целью, увидеть желанную цифру на весах. Объемы уходят не только с живота и бедер, но и с груди. Объемы женской груди формируются за счет железистой, мышечной и жировой ткани.

Мышечная ткань расположена под молочными железами. Форма груди зависит от грудной фасции, оболочки из плотных соединительных тканей, которые покрывают мышцы. Сзади молочная железа обращена к большим грудным мышцам и прикреплена связками Купера к ключице, именно это расположение и создает эффект приподнятости груди.

Чем больше у девушки лишнего веса, тем больше нагрузки будет приходиться на связки. Быстрое похудение, когда уходит более 1-2 килограммов в неделю, сильно травмирует связочный аппарат. Не нужно худеть очень стремительно, велика вероятность, что связки растянутся, в такой ситуации «приподнять» грудь снова уже не получится.

Меры по сохранению формы и объема груди должны быть включены в программу похудения, кроме диетического питания и фитнеса в ней должны также присутствовать упражнения для грудных мышц, выполнять их нужно как минимум дважды в неделю. Обладательницы большого бюста также должны включить в программу упражнения для осанки. В самом начале похудения нагрузки кардио должны быть средней интенсивности, чтобы на грудь не приходилась слишком большая нагрузка, это велосипед, плавание, эллипс.

Для занятий спортом не подходит обычное белье, лямки бюстгальтера должны быть не уже 2,5 см, а его плотность должна подбираться под тип тренировки. Мягкая плотность подойдет для гимнастики, йоги и ходьбы, для танцевальных и силовых тренировок потребуется средняя плотность, а для бега, аэробики и борьбы грудь должны быть обеспечена максимальной поддержкой.

По наблюдениям специалистов сильнее всего объем груди меняется при беременности, стремительной потере веса и лактации, для этих состояний свойственны сильные колебания гормонального фона. Основной объем женской груди — это железистая ткань, ее работа зависит от выработки гормонов. Как правило, у людей с повышенным весом большинство органов подвергаются большой нагрузке, а гормональный фон меняется.

Если принять меры, то есть выполнение упражнений, использование подходящего белья и косметических средств для повышения эластичности кожи, то можно минимизировать последствия.

В рационе всех девушек должны присутствовать фитоэстрогены, то есть растительные гормоны. По своим свойствам они схожи с естественными женскими гормонами, обладают выраженным противоопухолевым эффектом. Фитоэстрогены помогают нормализовать гормональный фон в период климакса, а также оказывают профилактику заболеваний сердца и сосудов, замедляют процессы старения. Однако, не стоит полагаться на такую страховку от рака молочной железы, необходимо регулярно проходить консультации маммолога.

Фитоэстрогены присутствуют в пшенице, сое, фасоли, льне, чечевице, употреблять эти продукты нужно как минимум дважды в неделю. Высказано мнение, что эти продукты также способны повышать упругость кожи, но научные доказательства этого утверждения отсутствуют. Растительные гормоны не смогут заменить традиционную гормональную терапию в случаях, когда она действительно необходима.