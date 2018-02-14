Пять мифов об уходе за зубами

Миф 1: зубы нужно чистить до завтрака Множество людей не умеют правильно ухаживать за полостью рта и до сих пор руководствуются устаревшими стереотипами. Журналист «АиФ-Калининград» попросил специалистов подтвердить или опровергнуть самые распространенные заблуждения.

«Лучше — и до, и после, — говорит вице-президент стоматологической Ассоциации Калининградской области Галина Синицина. — Зубной налет образуется уже через 4 часа, а спим мы — 7-8. Почистив зубы перед завтраком, мы защищаем себя от инфекции.

После завтрака зубы можно чистить уже через пару минут. В идеале нужно пользоваться ирригатором (стройством для выполнения гигиенической процедуры в домашних условиях) после каждого приёма пищи.

Аппарат промывает струей воды под давлением межзубные промежутки от пищевых остатков и налёта. Это и гидромассаж, предупреждающий болезни дёсен. Необходимо уменьшить в рационе шипучие напитки — они способствуют вымыванию кальция и фосфора из зубов. Не злоупотребляйте также кислой пищей и свежевыжатыми соками». Миф 2: отбеливание зубов вредно

Если это делает непрофессионал где-нибудь в торговом центре — то, конечно, вредно. При соблюдении технологии процедура достаточно безопасна. Хотя при отбеливании используются высокие концентрации перекиси водорода, они оказывают мягкое воздействие на дентин, который и определяет цвет зубов. После процедуры назначается двухнедельный курс напитывания тканей зуба минералами и кальцием. Профессиональная гигиеническая чистка также может осветлить зубы на полтона. Миф 3: зубы портятся из-за плохой воды

Немногие заботятся о том, какую воду они употребляют. Но если вода плохая — страдает весь организм, и, конечно, зубы. Ее химический состав различается в зависимости от региона и методов, которые используются для очистки.

И, действительно, при употреблении некачественной воды эмаль способна разрушаться. В сутки человеку требуется 2 мг фтора. Большую часть этого микроэлемента (70%) он получает именно с водой. Мало фтора — эмаль зуба истончается, развивается кариес. Много фтора — развивается другая патология, именуемая флюорозом. Миф 4: зубная паста не важна, главное — щетка

Важно и то, и другое. Повышенное содержание кальция и фтора в пасте насыщает зубы минералами, ксилит предотвращает появление кариеса, экстракт трав защищает от воспаления в деснах, паста с калием поможет при чувствительности зубов.

При заболеваниях десен и чувствительности зубов нужна щётка средней и мягкой жесткости, в остальных случаях — жесткая. Все индивидуально. Правильные рекомендации даст только врач. Миф 5: Чем больше пасты — тем лучше

«Чаще всего пациенты ошибаются при чистке зубов. Думают, лучше пять раз быстро, чем один — хорошо. На самом деле — наоборот, — говорит заведующая лечебно-профилактическим отделением Зинаида Борисова. — Лучше хоть раз, но хорошо постараться. Распространенная ошибка: на щетку берут пасты больше, чем нужно. В результате всё пенится и налет не очищается. Про такой орган, как язык, люди вообще забывают, хотя его тоже необходимо обязательно чистить. Для этого продаются специальные щетки, или есть обычные, с насадками. Приобрести их можно в аптеке.

Простого полоскания водой недостаточно. Может быть, в 70-80-е годы этого хватало, но тогда не было таких болезней, которые получили распространение сейчас. Вирусы стали устойчивы к воздействию антибиотиков. Так что без ополаскивателя не обойтись! Их придумали для нас не просто так. Зубная нить — отличное средство, но многие неправильно ею пользуются: делают подметательные движения, тогда как они должны быть направлены только вверх и вниз, а не горизонтально. Кстати

Щетки нужно подбирать в зависимости от состояния слизистой оболочки и дёсен. Если нужна мягкая щётка, жёсткая только усугубит состояние зубов. Верхний слой эмали стирается, шейка зуба оголяется, он становится чувствительным к внешним воздействиям. Зубные пасты выбирают в зависимости от PH слюны: кислая она или щелочная. Человеку с щелочной средой щелочная паста категорически не подходит и наоборот. Самим это не определить: у специалистов есть лакмусовые бумажки и даже специальный аппарат. То, что подходит именно вам, подскажет врач-гигиенист.