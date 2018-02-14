Как и зачем делать инъекции гиалурона в колени

"Почему я встал у стенки? У меня дрожат коленки…" Это школьники из стихов Михалкова боялись уколов, а современные девушки, наоборот, верят в исцеляющую силу инъекций. Тем более, если они помогают суставам оставаться молодыми и здоровыми.

Инъекции, гиалуроновая кислота, плазмотерапия — сегодня этими словами сложно кого-то удивить. Однако теперь за волшебными уколами обращаются не только к косметологам, но и к травматологам-ортопедам. Кандидат медицинских наук, ведущий специалист в области спортивной травматологии и лечения суставов Юрий Глазков рассказал Еве.ру, какую пользу приносят внутрисуставные инъекции и в чем суть инновационной методики артротерапии.

— Юрий Константинович, почему уколы красоты стали уколами здоровья? Инъекции с гиалуроновой кислотой большинство из нас ассоциирует только с косметологией.

— Препараты на основе гиалуроновой кислоты многие годы активно применяются не только в косметологии, но и в урологии, гинекологии, офтальмологии, а также при лечении дегенеративных заболеваний суставов. Гиалуроновая кислота — это природный увлажнитель, который самостоятельно вырабатывается нашим организмом. Она есть у каждого из нас с рождения, но с возрастом ее количество уменьшается, из-за чего со временем нарушается подвижность суставов. К счастью, в большинстве случаев скорость столь неприятного процесса можно существенно замедлить. Если вовремя принять меры, то благодаря инъекциям можно приостановить разрушение и избежать необходимости хирургического вмешательства.

— Одно уточнение: если гиалуроновая кислота есть у нас в организме, то откуда ее берут для уколов. Неужели…

— Конечно, нет! При получении кислоты никто не пострадал! То, что входит в состав инъекций, — биохимическая структура, подчеркиваю, неживотного происхождения. Она полностью воспроизводит состав натуральной гиалуроновой кислоты и при этом не вызывает аллергии. Секрет популярности и эффективности такого метода лечения — в уникальных свойствах гиалурона.

— Уникальные свойства? Здесь поподробнее.

— При лечении суставов используются как биомеханические, так и биохимические свойства гиалуроновой кислоты. К биомеханическим свойствам относится смазывание суставных поверхностей и улучшение функции скольжения в суставе. По сути, процедуру введения гиалуроновой кислоты можно сравнить с плановым техосмотром автомобиля и заменой масла в двигателе.

К биохимическим свойствам относится способность стимулировать синтез собственной внутрисуставной гиалуроновой кислоты — за счет этого улучшается внутренняя среда сустава и уменьшается воспаление синовиальной, или внутренней, оболочки сустава.

— Известно, что гиалурон со временем рассасывается. Значит, процедуры придется повторять?

— Все зависит от масштаба разрушения в суставе. В среднем инъекции нужно повторять 1-2 раза в год. Есть препараты разной концентрации — они требуют от 1 до 5 инъекций на курс. Регулярное применение гиалуроновой кислоты в виде внутрисуставных инъекций позволяет существенно снизить боль в суставе, улучшить скольжение костей относительно друг друга и улучшить смазку внутрисуставных структур.

— С гиалуроном разобрались. А зачем суставам плазмотерапия?

— Плазмотерапия, или PRP-терапия (англ. platelet-rich plasma), эффективна при лечении артроза. Процедура пользуется популярностью при лечении травмированных мышц, связок и сухожилий, а последние несколько лет ее стали использовать косметологи, пластические хирурги, гинекологи и урологи.

— Кстати, к уколам красоты часто относятся негативно и советуют не колоть всякую химию? Что входит в состав PRP-инъекций?

— Уникальность процедуры в том, что к «химии» она как раз не имеет никакого отношения. У пациента берут кровь из вены (не более 20 мл), прогоняют на специальной центрифуге и вводят внутрисуставные инъекции с его собственной плазмой, но уже обогащенной тромбоцитами.

— Почему именно тромбоциты?

— В тромбоцитах содержатся факторы роста. Основные клетки-мишени этих факторов — это клетки кровеносных сосудов, фибробласты и стволовые мезенхимальные клетки. Основные функции, которые они выполняют, — это дифференцировка, клеточный рост, синтез и т.д.

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— Насколько эта процедура безопасна?

— При соблюдении основных принципов асептики и антисептики она абсолютно безопасна. Забор крови должен проводиться в асептических условиях. Обратное введение полученной плазмы требует тщательной обработки области коленного сустава. Выполнение этих простых требований сводит возможность осложнений практически к нулю. Задача доктора — сделать все, чтобы предотвратить возможные осложнения.

— Интересно, покрывается ли эта процедура страховым полисом?

— В России, как и в большинстве стран Западной и Восточной Европы, а также в Северной Америке, страховка не покрывает проведение плазмотерапии.

— Что эффективнее — инъекции гиалуроновой кислоты или PRP-терапия?

— Это абсолютно разные процедуры. Они направлены на решение различных проблем.

— А можно ли сочетать две процедуры сразу?

— Вы зрите в корень: именно в этом основная суть новейшего подхода к лечению суставов — артротерапии. Иными словами, инъекции гиалуроновой кислоты и плазмы теперь проводятся комплексно. Концентрация препаратов зависит от проблемы с суставами, которая беспокоит пациента, а также от индивидуальных особенностей его организма.

Методика с успехом применяется в Швейцарии, Германии, Австрии, Италии, Израиле и других странах, — а их медицина, как известно, считается эталонной. Резюмируя, могу сказать, что благодаря новой методике лечение суставов приобретает комплексный характер воздействия. Самые ощутимые результаты артротерапии наблюдаются при лечении коленного и голеностопного суставов, но это не исключает применения методики и для других суставов.

— Что насчет противопоказаний?

— Есть ряд противопоказаний: заболевания крови, нарушенный иммунитет, тяжелые формы сахарного диабета, нарушение целостности кожных покровов и локальные воспалительные заболевания кожи. Лучше уточнять особенности у доктора. Обследование перед подобными процедурами должно начинаться с рентгенограмм и клинического осмотра. Очень важно на этом этапе провести правильный и дотошный допрос пациента, так как определенные жалобы могут объяснять локализацию процесса и сильно помогают при составлении программы лечения.