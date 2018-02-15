Названа опасность постельного белья

Ученые Университета штата Северная Каролина выяснили, что постельные клопы, обитающие в постельном белье, в больших количествах выделяют гистамин — белок, стимулирующий иммунную систему. Это может вызвать серьезные аллергические реакции у людей. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Исследователи изучили жилые дома в городе Роли, которые в течение долгого времени страдали от нашествия постельных клопов. Они проанализировали пыль, в которой содержались отходы жизнедеятельности насекомых, и сравнили ее с пробами, отобранными из других зданий. После того, как паразиты были уничтожены с помощью термообработки и пестицидов, ученые вновь взяли образцы пыли.

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Оказалось, что в зараженных постельными клопами домах количество гистамина было в 20 раз выше нормы. При этом высокие уровни вещества сохранились даже через три месяца после санобработки.

Ученые полагают, что насекомые вырабатывают гистамин как сигнал, привлекающий сородичей. Однако имеются свидетельства, что некоторая доля аллергенного вещества является побочным продуктом метаболизма клопов, поглощающих кровь человека.