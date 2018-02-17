Икона феминизма рассказала, зачем удалила матку

Икона феминизма рассказала, почему удалила матку

31-летняя актриса и режиссер, автор самого честного сериала о девушках «Девчонки» Лена Данэм рассказала о тяжелой операции на репродуктивных органах, которую перенесла несколько месяцев назад.

Лена Данэм написала большое эссе в Vogue, в котором рассказала, что несколько месяцев назад ей удалили матку. Актриса много лет страдала от эндометриоза, и воспалительное заболевание причиняло ей невероятную боль. Невыносимыми ощущения стали в августе 2017 года.

"Я обезумела от боли, и врачи не могли сказать, почему. На УЗИ не было никаких кист, лишней жидкости, никакой беременности. Но боль была такой, что голоса людей казались пищанием телепузиков. С такой болью, я бы не смогла быть ничьей матерью. Даже если бы забеременела, я не смогла бы воспитывать ребенка", — с горечью признается Данем, отмечая, что мечтала быть беременной, гладить свой живот и вынашивать ребенка.

Моя матка была хуже, чем можно было предположить. Она была как китайская сумка Chanel, набитая кошмарами, маленькими и огромными язвами. У меня был не только эндометриоз, но еще и опухоль, множественные раны и обратное кровотечение — мои менструации текли мне в полость живота. Мои яичники спрятались где-то в мышцах спины, про мочевой пузырь даже не спрашивайте, — делится Данэм в эссе. Врачебный консилиум принял решение удалить матку Лены Данэм, оставив только яичники — извлечение яйцеклеток позволит Данэм в будущем стать мамой при помощи суррогатной матери, как это недавно сделала Ким Кардашьян . Как выяснилось после операции, вмешательство было произведено вовремя.

По ее словам, во время операции ей вынужденно задели нерв, отвечающий за ходьбу, и теперь она хромает. Вскоре Лена Данэм планирует исследовать свои яйцеклетки, чтобы найти способные к воспроизводству, а также не исключает возможности усыновить ребенка.