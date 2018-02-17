Икона феминизма рассказала, зачем удалила матку

31-летняя актриса и режиссер, автор самого честного сериала о девушках «Девчонки» Лена Данэм рассказала о тяжелой операции на репродуктивных органах, которую перенесла несколько месяцев назад.
Лена Данэм написала большое эссе в Vogue, в котором рассказала, что несколько месяцев назад ей удалили матку. Актриса много лет страдала от эндометриоза, и воспалительное заболевание причиняло ей невероятную боль. Невыносимыми ощущения стали в августе 2017 года.
"Я обезумела от боли, и врачи не могли сказать, почему. На УЗИ не было никаких кист, лишней жидкости, никакой беременности. Но боль была такой, что голоса людей казались пищанием телепузиков. С такой болью, я бы не смогла быть ничьей матерью. Даже если бы забеременела, я не смогла бы воспитывать ребенка", — с горечью признается Данем, отмечая, что мечтала быть беременной, гладить свой живот и вынашивать ребенка.
Врачебный консилиум принял решение удалить матку Лены Данэм, оставив только яичники — извлечение яйцеклеток позволит Данэм в будущем стать мамой при помощи суррогатной матери, как это недавно сделала Ким Кардашьян. Как выяснилось после операции, вмешательство было произведено вовремя.
Моя матка была хуже, чем можно было предположить. Она была как китайская сумка Chanel, набитая кошмарами, маленькими и огромными язвами. У меня был не только эндометриоз, но еще и опухоль, множественные раны и обратное кровотечение — мои менструации текли мне в полость живота. Мои яичники спрятались где-то в мышцах спины, про мочевой пузырь даже не спрашивайте, — делится Данэм в эссе.
По ее словам, во время операции ей вынужденно задели нерв, отвечающий за ходьбу, и теперь она хромает. Вскоре Лена Данэм планирует исследовать свои яйцеклетки, чтобы найти способные к воспроизводству, а также не исключает возможности усыновить ребенка.