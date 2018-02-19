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Почему женские руки всегда холоднее мужских
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Почему женские руки всегда холоднее мужских 

МедикФорум 19 февраля 2018
Фото: depositphotos.com
Ученые назвали настоящую причину того, почему женские руки бывают более холодными, чем мужские. Оказывается, женщинам и детям нужно чаще держать руки в карманах, потому что они имеют меньшую мышечную массу.
Многие замечали, что у женщин руки бывают более холодными, чем у мужчин. Это же наблюдается и у детей, и вот теперь ученые из Кембриджского университета провели исследование, которое объяснило, с чем это связано. Оказывается, женщинам и детям в холодную погоду нужно чаще держать руки в карманах по той причине, что они обладают меньшей мышечной массой. Именно от этого показателя зависит возможность генерации тепла, необходимого для обогрева всего тела. Этот вывод был сделан после того, как группа добровольцев опускала руки в ледяную воду на три минуты. После этого ученые наблюдали за тем, как быстро люди были способны согреть свои охлажденные конечности.
У тех, кто имел большую мышечную массу, руки согревались быстрей, что и подтвердили снимки со специальной термальной камеры, фиксирующей распространение тепла по организму. Это очень удивило экспертов, поскольку всегда было принято считать, что в деле согревания тела основную пользу приносят не мышцы, а подкожный жир. Между тем полноценное представление о том, как строение тела влияет на процесс его обогрева, имеет большое значение. К примеру, для производства одежды, которая будет согревать женщин и детей.
«Мы всегда полагали, что жир является основным фактором терморегуляции организма, но теперь выяснилось, что главную роль в этом вопросе играют мышцы, — говорят авторы исследования. — Тело человека — просто удивительная динамическая система, которая использует мышцы для генерации тепла и сохранения температура всего тела, включая и руки. В разных странах мира коренные жители адаптировались для проживания в условиях сильного холода. К примеру, они достаточно быстро ограничивают кровоток к рукам, чтобы убедиться в том, что температура внутри тела сохраняется высокой. Кровь к их конечностям поступает волнами, и тем самым обеспечивается защита от обморожения».
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