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Найден способ, как есть все и худеть
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Найден способ, как есть все и худеть 

Рамблер 19 февраля 2018
Фото: Depositphotos.com
Ученые из Мельбурна стоят на пороге сенсационного открытия, которое позволит без изнурительных диет остановить массовое ожирение людей. Для этого достаточно будет дать мозгу информацию о том, что он должен начать терять вес.
В ходе исследований, которые проводились в Университете Монаша, был найден белок, который отвечает за то, чтобы давать мозгу информацию, худеть или поправляться. Ученые говорят, что если научиться в безопасной для человека форме отдавать приказ этому белку худеть, то потерять вес станет возможным без диет, а кроме того, к тем, кто уже сидит на диете, набранные килограммы не вернутся после возвращения к прежнему режиму питания.
Считается, что новый метод поможет не только людям, страдающим от ожирения, но и диабетикам, у которых лишний вес часто является следствием заболевания.
В Австралии проблема с ожирением стоит достаточно остро — с лишним весом мучаются 60% населения.
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