Самые эффективные упражнения на пресс

Какое упражнение на пресс является самым эффективным для создания кубиков — ''Велосипед'', скручивания или подъемы ног в висе? Результаты научного исследования.

Самые эффективные упражнения на пресс

Во многом именно желание обладать плоским животом с развитыми мышцами пресса толкает людей на соблюдение диет и на занятия спортом. Однако несмотря на наличие огромного количество упражнений на пресс, большинство из них являются вариацией одного и того же движения — скручиваний.

При этом на итоговую эффективность выполнения скручиваний влияет вовсе не то, насколько сложной является вариация упражнения, а то, умеете ли вы вовлекать мышцы пресса в работу. Кроме этого, совершенно не играет роли, выполняете ли вы упражнения на пресс дома или в тренажерном зале. Лучшее упражнение на пресс — исследование

В ходе научного исследования, проведенного в Университете Сан-Диего, оценивалась эффективность наиболее популярных упражнений (и тренажеров) для мускулатуры пресса (1). Участниками эксперимента стали добровольцы, 30 абсолютно здоровых мужчин и женщин в возрасте 20-45 лет.

С помощью метода электромиографии и специального оборудования замерялась нагрузка в верхних, нижних и косых (боковых) отделах мышц живота. Также замерялась степень вовлеченности мышц передней поверхности бедер, чтобы определить, верно или ошибочно выполняется упражнение. Пресс: рейтинг лучших упражнений

Результат упражнения сравнивался с классическими скручиваниями на пресс. Если коэффициент упражнения составляет, к примеру, 200, это означает, что упражнение задействует мышцы живота в два раза более эффективно, чем скручивания. Если же 25 — то в четыре раза хуже.

Прямая мышца живота

1. Упражнение «Велосипед»

2. Подъемы ног в висе

3. Скручивания на фит-боле

4. Скручивания с поднятыми вверх ногами

5. Скручивания с роликом для пресса

6. Скручивания с вытянутыми за голову руками

7. Обратные скручивания

8. Скручивания в тренажере Ab Roller

9. Стойка на локтях («планка»)

10. Тренажер на пресс Ab Rocker

Боковые мышцы живота

1. Подъемы ног в висе

2. Упражнение «Велосипед»

3. Обратные скручивания

4. Стойка на локтях («планка»)

5. Скручивания с поднятыми вверх ногами

6. Скручивания на фит-боле

7. Скручивания с роликом

8. Скручивания с вытянутыми руками

9. Скручивания в тренажере Ab Roller

10. Тренажер на пресс Ab Rocker 7 лучших упражнений для мышц живота

Упражнение «Велосипед». Исходное положение: лежа на спине, поясница прижата к полу. Приподнимите верхнюю часть торса, затем ноги; начните выполнять поочередное подтягивание коленей к голове. Правое колено должно коснуться левого локтя, затем — наоборот.

Подъемы ног. Упражнение выполняется как с фиксацией спины в тренажере (см. фото), так и без нее (подъем ног в висе). Во время выполнения корпус остается неподвижным, двигаются лишь согнутые в коленях ноги. Важно ощущать работу мускулатуры пресса и постоянно контролировать движение.

Скручивания с роликом. Упражнение может выполняться не только со специальными роликом, но и с катающимися по полу гантелями или штангой (см. фото). Встаньте на колени, перенесите вес тела на руки, «откатитесь» вперед, затем, за счет силы мышц живота, вернитесь в исходное положение.

Скручивания на фит-боле. Сядьте на фит-бол, заложите руки за голову, затем отклонитесь назад. Контролированным движением за счет мышц живота приподнимите корпус, задержитесь на секунду и снова опуститесь вниз. Бедра при выполнении должны оставаться параллельными полу.

Скручивания с поднятыми вверх ногами. Лежа на спине, поясница плотно прижата к полу, руки вдоль тела. Поднимите ноги вверх, колени слегка согнуты, лодыжки касаются друг друга. Силой мышц живота медленно приподнимите таз, словно скручиваясь по направлению к голове.

Упражнение «Планка». Данное упражнение считается лучшим статическим упражнением для мышц пресса. Необходимо занять устойчивую позицию стойки на локтях, зафиксировать корпус, напрячь мышцы живота — и поддерживать это положение 30-40 секунд. Затем повторить несколько раз.

Скручивания с вытянутыми руками. Упражнение во многом аналогично классическим скручиваниям, однако при выполнении руки не заложены за голову, а вытянуты назад. Собственно, именно это усложняет упражнение, повышая уровень вовлечения мышц в работу. Упражнения на пресс для мужчин и для женщин

Несмотря на то, что структура мышц брюшного пресса у мужчин и у женщин одинакова, стратегия его тренировок все же отличается, поскольку выполнение базовых упражнений с серьезным рабочим весом косвенно развивает и пресс — в итоге классические скручивания кажутся мужчинам слишком легкими.

С другой стороны, большинству девушек окажется совершенно не под силу выполнение подъемов ног в висе. Именно поэтому еще раз напомним, что универсального «самого лучшего упражнения на пресс» просто не существует, поскольку каждый тренирующийся имеет свой уровень физической подготовки. Разделяется ли верхний и нижний пресс?

Исследование показало и то, что большинство испытуемых не смогли разделить вовлечение верхних и нижних отделов мускулатуры живота при выполнении упражнений. Движения, по сути, выполнялись за счет участия в работе всех отделов мышц брюшного пресса одновременно.

Однако это вовсе не говорит о том, что невозможно прицельно нагрузить нижний отдел пресса. Это лишь показывает, что средний тренирующийся не в состоянии сконцентрироваться на вовлечении различных отделов пресса в работу. Проработка нижнего пресса требует особой техники. Работает ли ролик для пресса?

Еще один миф, развенчанный данным исследованием — суперэффективность ролика для пресса или других специальных тренажеров. Да, упражнения с роликом показывают несколько больший результат, чем обычные скручивания, но существуют и более эффективные упражнения.

Общим замечанием к научной работе было и то, что разные люди выполняли упражнения на пресс по разному и иначе задействовали мускулатуру даже под руководством одного и того же тренера. Это говорит о том, что для каждого человека существует свое лучшее упражнение на пресс.

Результаты научного исследования показали, что самими эффективными упражнениями для мышц живота являются подъемы ног в висе, движение «Велосипед» и скручивания с поднятыми ногами. Однако техника выполнения может существенно изменить итоговый результат вовлечения мышц.