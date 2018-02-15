Что делать, если спорт — не для вас

Не все мы рождены для покорения беговых дорожек, стояния в планке по часу и фанатичного увлечения ЗОЖ. А ведь так хочется и поесть на славу, и полениться, и пресс накачать.

СМИ со всех сторон атакуют нас мотивационными спортивными роликами, блогеры хвастаются фотографиями безупречного пресса, а окружающие убеждают «спорт — это жизнь». Вероятно, для кого-то оно и справедливо, но точно не для всех нас. Жизнь — это расслабиться после долгого рабочего дня, в выходной поваляться в кровати, а не мчаться на утреннюю пробежку и не заставлять себя в снегопад выходить на занятия в зал. Тем не менее, иметь красивый пресс очень хочется — просто вы давным-давно поняли, что спорт — это совсем не для вас, а сила воли сразу же сдает свои позиции при виде грозных тренажеров и сурового тренера. Что делать, если вид спортивных снарядов повергает в апатию и вызывает тоску, от одного упоминания о брусьях пропадает аппетит, а на абонементы в фитнес-клуб у аллергия? Спросим у пластического хирурга Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic Тимура Хайдарова.

Идеальный пресс — это не обязательно результат долгих упорных тренировок в спортзале. Есть и другие способы достичь заветного рельефа без упорного труда и непосильных нагрузок. Кроме того, некоторые зоны вообще сложно поддаются спорту, и в таких случаях дело не обойдется без помощи хирурга.

Ох уж эта липосакция

Путем старой доброй липосакции женщины избавляются от жира в зоне галифе, живота, боков — во всех тех «местах-ловушках», которые очень сложно, а порой даже невозможно, привести в форму спортивными нагрузками. Но не стоит забывать, что ни одна операция не способна вылечить от ожирения: хирургия лишь возвращает телу эстетический вид и придает ему желанную форму.

Что касается объемов, то при соответствующем оборудовании можно удалить до 5–6 литров жира! Тут же возникает волнующий вопрос: на сколько же времени хватит эффекта чудодейственной процедуры? Однозначного ответа на него, к сожалению, получить нельзя — все зависит от вашего образа жизни. В прооперированных зонах жир образовываться больше не будет, так как после ультразвуковой или лазерной липосакции под кожей прорастает рубцовая, или фиброзная, ткань, исключающая появление жира. Зато может появляться в других неожиданных местах, поэтому врачи настоятельно рекомендуют всем пациентам придерживаться правильного питания. Время, безусловно, рано или поздно, возьмет свое, но полезные привычки плюс активный образ жизни обезопасит вас от повторных обращений к врачам.

Безопасная альтернатива

Гораздо менее сильными побочными эффектами обладает операция под названием «vaser-липосакция» или «body-скульптурирование». Она построена на ультразвуковом воздействии, равномерно расщепляющем жир. В ходе операции клетки жировой ткани разжижаются и удаляются специальным аппаратом. Собранные клетки сохраняют пригодность к жизнедеятельности и могут быть использованы в дальнейшем как «стройматериал» для скульптурирования желаемой формы лица или тела. Особенностью процедуры является ее «точечное» воздействие на поверхностный слой тканей, результатом которого становятся тени и рельеф кубиков пресса. В дополнение к бонусам операции прямо в процессе совершается подтяжка кожи во избежание провисания кожи на животе. Еще что важно — vaser-липосакция дает возможность последующего липоскульптурирования (об этом пойдет речь дальше), осуществляемого при помощи вашего жира, что играет большую роль в моделировании желанных кубиков на прессе.

Безотходное производство

Прежде чем начать описывать процедуру липофилинга, совершим маленький экскурс в историю. Вскоре после того, как операции по уменьшению объемов путем удаления жировой прослойки стали сказочно популярны, исследователи установили, что оставшийся жир не только является хорошим и здоровым материалом для дальнейших операций, но еще и обогащен стволовыми клетками, известными своими исключительно положительными свойствами. В результате липофилинг стал универсальным методом в целях коррекции любых зон лица и тела. Оставшийся после vaser-липосакции жир ученые предложили вводить обратно в организм. Почему бы и нет, раз столько плюсов.

В итоге липофилинг стал синонимом скульптурирования: хирург в разных местах забирает разные объемы жира и создает вожделенные формы, так привлекающие мужчин. Неоспоримым достоинством этой довольно неприятной процедуры является возможность создания привлекательных форм ягодиц, пухлых губ или пышной груди при помощи «собственного» фундамента, который не вызывает отторжения и требует меньшего времени на реабилитацию. Вот уж точно безотходное производство!