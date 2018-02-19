Доказано: отцовство сокращает жизнь

Ученые доказали, что отцовство опасно для жизни. И вовсе не потому, что ребенок может невзначай запустить папе в голову тяжелую игрушку или нанести травмы любым другим путем, а потому, что, по утверждению ученых из Канады, жизнь мужчин, у которых есть дети, сокращается. Удивительно, но исследователи пока не могут понять причины этого явления.

Данные были опубликованы в медицинском журнале Lancet Public Health. В эксперименте участвовали: 871 одинокий отец, 4 590 одиноких матерей, 16 341 отцов и 18 688 матерей, имеющих пару. Проводился опыт 11 лет. В результате выяснилось, что многие одинокие отцы спустя десятилетие заполучили серьезные проблемы со здоровьем, у них было больше заболеваний раком и сердечно-сосудистых недугов, а смертность в процентном отношении была в два раза выше, чем у других испытуемых.

Между тем профессора из Оксфорда Рэйчел Симпсон и Сара Флуд предполагают, что такие шокирующие процессы происходят с отцами-одиночками, потому что общество их не поддерживает и никак им не помогает, таким мужчинам даже выговориться некому. Считается, что у тех же одиноких матерей гораздо больше социальной поддержки.