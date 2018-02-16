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Моющие средства оказались опасными для женщин
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Моющие средства оказались опасными для женщин 

Lenta.ru 16 февраля 2018
Фото: Globallookpress.com
Ученые Бергенского университета в Норвегии выяснили, что регулярное использование чистящих средств увеличивает риск нарушения работы легких у женщин. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В долговременном исследовании приняли участие 6236 человек со средним возрастом 34 года. Врачи наблюдали за состоянием дыхательной системы добровольцев в течение 20 лет. Выяснилось, что объем форсированного выдоха за первую секунду снизился на 3,6 миллилитра и на 3,9 миллилитра за год у домохозяек и домработниц, соответственно.
Форсированная жизненная емкость легких, которая показывает общий объем воздуха, который человек может выдохнуть, снизилась на 4,3 миллилитра за год у женщин, убирающихся дома, и на 7,1 миллилитра — у профессиональных уборщиц.
Степень ухудшения работы легких у домработниц сравнима с показателями у курильщиков с 20-летним стажем. Ухудшение работы легких объясняется раздражением слизистой оболочки из-за веществ, входящих в состав чистящих средств и вдыхаемых при уборке. Это может приводить к астме и другим заболеваниям.
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