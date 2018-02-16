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Гормоны виноваты в том, что вы не можете похудеть
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Гормоны виноваты в том, что вы не можете похудеть 

Рамблер 16 февраля 2018
Фото: кадр из фильма "Дневник Бриджет Джонс"
Причиной проблемных зон не теле, которые не дают вам покоя, могут быть нарушения гормонального баланса. В этом случае лишний жир на икрах или талии может сохраняться независимо от того, сколько вы употребляете калорий и сколько часов проводите в спортзале. Нужно определить конкретную причину и ликвидировать ее, пишет Daily Mail.

Проблема: жир на животе

Виновник: кортизол
Реагируя на опасность, наш организм выделяет гормон стресса кортизол. С его помощью освобождается энергия, необходимая для бегства от источника опасности или борьбы с ним. Однако избыток кортизола превращает эту энергию в глюкозу и жир. Результат — жировые отложения на талии. Однако все лишнее может снова быть переработано в нужную вам энергию.
Что делать
Снизьте уровень стресса — медитируйте, слушайте релаксирующую музыку. Выброс кортизола могут вызывать колебания уровня сахара в крови — стабилизировать этот показатель поможет дробное питание. Рекомендуется есть яблоки, цельнозерновой хлеб, кешью. Эти продукты мало влияют на уровень сахара в крови. И не стоит устраивать продолжительные пробежки (более 45 минут). Такие тренировки могут спровоцировать выделение кортизола.

Проблема: большие ягодицы и толстые ляжки

Виновник: эстрогены
Избыток эстрогенов может стать причиной появления лишнего жира на бедрах и ягодицах. Далее ситуация может усугубиться: в жировых клетках вырабатывается еще больше женских гормонов — и проблемные зоны становятся все толще и толще. Любителям спиртных напитков приходится особо тяжко: алкоголь мешает печени очищать кровь от эстрогенов.
Что делать
Снизить выработку женских гормонов помогут соевые добавки. Но поскольку их действие еще мало изучено, эксперты не советуют принимать их в большом количестве. Работе печени помогают также вещества, содержащиеся в брокколи. А вот мясопродукты и кофе лучше употреблять в ограниченном количестве.

Пухлые икры и лодыжки

Виновник: прогестерон и гормон роста человека
Отеки на лодыжках могут быть вызваны недостатком прогестерона. Этот гормон действует как диуретик, освобождая организм от ненужной жидкости. Вздутые икры говорят о недостатке гормона роста человека. Его нехватка вызывает жировые отложения на ногах.
Что делать
Выработке прогестерона способствует пища, богатая витамином Е, например, семена подсолнечника и арахисовое масло. Следует уменьшить поступление в организм соды, что поможет регулировать водный обмен. А чтобы обеспечить себя гормоном роста, необходимо высыпаться.
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