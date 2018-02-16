Уборка дома для женщины также вредна, как и курение

Уборка дома может быть такой же вредной для лёгких женщины, как и привычка выкуривать по 20 сигарет в день. При этом мужчины после уборки не сталкиваются ни с какими побочными эффектами.

Современная уборка дома требует применения самых разных химических средств и ингредиентов. В этой связи ученые из Университета Бергена в Норвегии решили выяснить, как воздействует на легкие 6 235 мужчин и женщин уборка жилища.

Всех участников исследования подробно расспросили о том, какие именно чистящие продукты они применяют и как часто убираются в доме. Оказалось, что среди женщин уборка представляет такой же вред для легких, как и привычка выкуривать по одной пачке сигарет ежедневно. При этом на лёгкие мужчин использование самых разных очищающих продуктов никакого негативного влияния не оказывало.

Доказано, что убирающиеся хотя бы один раз в неделю или работающие профессиональными уборщицами женщины сталкиваются с ускоренным снижением объема легких.

Уменьшение легочного функционала у этих женщин сопоставимо с последствиями от выкуривания пачки сигарет ежедневно в течении 10-20 лет. Следовательно, уборка дома представляет существенный риск для респираторного здоровья женщины.

Отметим, что на легкие мужчин данная процедура негативно не влияет, даже если брать здоровье профессиональных уборщиков.

Исследователи полагают, что разного рода раздражители в чистящих продуктах, включая отбеливатели и аммоний, могут провоцировать хронические воспалительные процессы в лёгких, которые приводят к устойчивому повреждению воздушных проходов.

Всё это говорит о необходимости женщинам принимать более строгие профилактические меры для защиты респираторного здоровья при уборке дома, ну или поручать это задание своим мужчинам.