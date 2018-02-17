История успеха: сбросить 45 кг и пробежать марафон

Это сейчас на счету героини этого материала Латойи Шонтей несколько марафонов, ультрамарафонов и трейловых забегов. Это сейчас она любит йогу и может часами крутить педали велосипеда. Несколько лет назад всё было иначе — вес 120 килограммов и тяжелое заболевание, из-за которого девушка просто не могла ходить.

the-challenger

— В 2011 году, когда мне было 26 лет, у меня диагностировали воспаление седалищного нерва — состояние, при котором боль полностью парализует нижнюю часть спины и ноги. Иными словами, я просто не могла ходить — стала беспомощной на целых полтора года. К тому времени я уже весила 100 килограммов (результат недавней беременности и депрессии). И так как из-за болезни мне пришлось уменьшить и без того низкую двигательную активность, я быстро набрала ещё 20 килограммов.

— Мой способ борьбы с весом сводился к тому, что я смеялась над собой. Я шутила, желая подспудно сразу отразить все возможные нападки и насмешки. Показать, что я выше этого. Но в конце концов я устала от шуток. Мне надоело смеяться. Роль того «жирного и весёлого друга» из сериалов мне надоела.

День «Х» наступил 28 мая 2013 года — помню его как сейчас. Я стояла перед зеркалом и просто не могла повернуть шею. Без шуток, это был один из самых жутких периодов в жизни. Я даже отказалась от прогулок с сыном и встреч с друзьями — не хотела, чтобы меня видели в таком состоянии. К тому же друзья сразу бы начали заваливать меня непрошенными советами, ведь они «переживают» и «хотят помочь».

В «прошлой жизни» я никогда не занималась фитнесом и в принципе очень мало двигалась. Однако достигнув дна, дойдя до предела, я поняла: спорт — только он мне поможет. Иначе всё. Конец.

the-challenger

Я начала постепенно — купила абонемент в спортзал и приступила к освоению базовых упражнений. Я делала приседания, выпады, отжимания, скручивания. Я понятия не имела, что всё это значит, но не останавливалась.

Потом — через шесть месяцев — я (довольно неохотно) начала бегать. Раньше я думала, что люди, которые занимаются бегом, настоящие психи. Думала, что если я когда-нибудь и побегу, то только за фургончиком с мороженым. Но в один прекрасный день моя подруга рассказала, что хочет пробежать полумарафон. Не могу объяснить, что было дальше — возможно, стадное чувство взяло верх над критическим мышлением, — но я тоже решила зарегистрироваться.

Во время подготовки к старту, я познакомилась со Стефани, главой бегового клуба Black Girls Run, которая пригласила меня присоединиться к их команде. За что ей большое спасибо. Там меня научили правильно дышать, правильно питаться и, собственно, правильно бегать. Но главное — там мне помогли стать более организованной и ответственной. Даже когда мне хотелось просто валяться в кровати и смотреть телевизор, я знала: мои друзья по команде (а мы очень быстро ими стали) ждут меня и будут разочарованы, если я не приду. Ещё до того как я закончила подготовку к первому полумарафону, одна из напарниц по клубу убедила меня «подписаться» на марафон. Я выкупила слот и всё — с того дня не могу остановиться. Каждый раз, когда регистрируюсь в новой гонке, убеждаю себя: это точно в последний раз. Но нет. Марафоны, ультрамарафоны (от 48 до 160 километров), гонки с препятствиями — так теперь выглядит моя жизнь.

— Не могу точно определить, как и когда это произошло, но бег стал для меня эквивалентом свободы. Отправиться на пробежку — значит, разобраться в себе, вернуть ясность восприятия и внутреннее спокойствие.

Год назад я решила завести свой блог (мне просто захотелось собрать в одном месте всё, что интересно: спорт, правильное питание и психологию). Только вместо того чтобы выкладывать идеальные отретушированные фотографии, я решила говорить честно и откровенно — о спорте и о том, как сложно им заниматься (особенно такому крупному человеку, как я). Я надеялась, что моя искренность заставит других людей задуматься и, возможно, тоже начать что-то делать.

Так и произошло — я начала получать письма от незнакомых людей со словами благодарности.

the-challenger

Но к сожалению, не все отклики были добрыми. Я также получила (и, увы, продолжаю получать) довольно много посланий с оскорблениями. «Жирная уродина», «ты не настоящий бегун» — самое безобидное.

Меня не так легко ранить, но подобная агрессия порой просто сбивает с ног. Иногда я даже обращаюсь за помощью к подругам из Black Girls Run — они, конечно, тоже сначала злятся, расстраиваются, но потом обязательно находят правильные слова поддержки. Они говорят, что я имею такое же право бегать, как и все остальные. Что я бегун и мне не нужно ничьё разрешение или одобрение.