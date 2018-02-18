Ошибки, которые вы совершаете, выбирая витамины

Казалось бы, как можно навредить себе витаминами? Оказывается, еще как можно. Ты, наверное, хотя бы раз совершала ошибки из нашего списка. Наш эксперт расскажет тебе, как делать категорически нельзя.

Натали Макиенко, консультант по питанию, автор подхода Natural Diet, член Национального общества диетологов

Принимаете витамины без консультации с врачом

Наверное, самой частой ошибкой в приеме витаминов остается самолечение. Люди сами назначают себе таблетки, не проконсультировавшись со специалистом. Витамины делятся на две группы: водорастворимые и жирорастворимые. Избыточное содержание жирорастворимых витаминов может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Жирорастворимые элементы накапливаются, что приводит к сбоям в работе печени, а это, в свою очередь, чревато эндокринными и гормональными нарушениями. Так, например, витамин D является гормоном, избыток которого приводит к проблемам с репродуктивной системой и к псориазу. При переизбытке водорастворимых витаминов может произойти аллергическая реакция, но комплексное нарушение организма, как в первом случае, практически невозможно, так как водорастворимые элементы выводятся из организма вместе с мочой. Однако существует исключение — витамин B12, он накапливается в организме.

Не сдаете необходимые анализы

Вторая ошибка проистекает из первой. Грамотный специалист первым делом отправит вас на анализы. Наиболее предпочтительным вариантом проверки будет анализ волос на микроэлементы — минералограмма. Такой анализ позволяет оценить достоверное содержание элементов. Ведь волосы обладают накопительной функцией, представляя собой некое хранилище информации о содержавшихся ранее веществах в организме пациента. Также минералограмма показывает вероятность возникновения заболеваний на основе полученных сведений о нехватке тех или иных элементов. Другим распространенным анализом является проверка крови, но этот способ не может дать такую полную картину, как первый.

Не учитываете особенности питания

Важнейший показатель в приеме витаминов — особенности питания. Зачастую происходит так, что человек потребляет в обычных продуктах большое количество определенных микроэлементов и вместе с тем решает принимать лекарственные добавки. Так, к примеру, женщина ест много жирной рыбы, богатой омега-3, при этом, наслушавшись советов по поводу пользы этого микроэлемента для красоты кожи, начинает принимать его в таблетках. Это чрезвычайно опасно для сердечно-сосудистой системы, повышает риск инфаркта и других серьезных патологий.

Сочетаете несочетаемое

Многие витамины при совместном употреблении обладают способностью блокировать друг друга. Например, натрий снижает действие магния, а селен лучше употреблять с витамином Е. Поэтому необходимо опять же консультироваться с врачом, который назначит правильную схему приема добавок. А еще поможет постепенно скорректировать питание, чтобы восстановить пищеварительные процессы, так как из-за проблем с ними многие витамины могут не усваиваться организмом.

Не учитываете факторы, ослабляющие действие

Такие вредные привычки, как постоянное курение и распитие алкогольных напитков, ослабляют усваивание витаминов организмом. Поэтому прием лекарственных добавок может оказаться бесполезным и даже вредным, так как большинство лекарств оказывает не самое положительное влияние на работу печени. Таким же эффектом обладают и гормональные контрацептивы. Поэтому во время их приема женщинам рекомендуется употреблять побольше фруктов и других продуктов, содержащих натуральные витамины. Потребление кофе в больших количествах тоже оказывает негативное воздействие на усвоение организмом витаминов, так как является мочегонным продуктом, вымывающим микроэлементы.

Принимаете витамины в неправильное время

Многие люди не задумываются о наиболее подходящем времени суток для приема конкретных витаминов, а зря. Так, жирорастворимые элементы лучше употреблять во время приема пищи, а водорастворимые — за тридцать минут до еды. Витамины B, K, C лучше принимать утром, они позволяют взбодриться, а кальций и магний помогают расслабить мышцы, поэтому пить их лучше вечером.