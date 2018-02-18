Витамин С не помогает в борьбе с простудой

Как и апельсиновый сок. А вот цинк действительно помогает!

Что ни зима, то эпидемия гриппа. На этом фоне растут продажи витамина С и продуктов, содержащих его, в частности, апельсинового сока.

Однако недавние исследования показали, что он вряд ли поможет нам справиться с простудой или гриппом. А все почему? Конечно, в напитке есть витамины, но он также содержит очень много сахара. В одном стакане сока сахара примерно столько же, сколько в банке колы или в пачке жевательного драже.

Этой зимой, когда в США свирепствует смертельный вирус, впервые за десятилетие выросли продажи апельсинового сока, согласно данным The Wall Street Journal . Но увеличение его потребления, утверждают ученые, может принести больше вреда, чем пользы, потому что сок богат фруктозой, которая способна подавлять иммунитет.

Кроме того, при изготовлении сока из фрукта удаляется большая часть клетчатки, являющаяся ключевым ингредиентом в создании у нас чувства сытости до следующего приема пищи, цитирует исследование Business Insider. Вот почему калории в подслащенных напитках часто называют «пустыми», поскольку они только усиливают чувство голода, провоцируют смену настроения и снижают наш энергетический уровень.

Если вам хочется увеличить потребление витамина С, то есть много продуктов, в которых его содержится больше, чем в апельсине, например, красный перец, брокколи, гуава.

А для того чтобы помочь своему организму бороться с простудой, оказывается, лучше принимать не витамин С, а цинк. Доказано, что этот минерал препятствует размножению риновирусов — виновников многих инфекционных заболеваний, в том числе и простуды.

Недавно было проведено исследование двух групп больных простудой, в первой из которых пациенты получали плацебо, а в второй — препараты цинка. Те, кто принимал цинк, выздоравливали быстрее, и болезнь у них протекала менее остро, приводит данные Business Insider.

Так что хотя американские фильмы приучили нас к мысли о том, что полноценный завтрак должен обязательно включать помимо молока и овсянки апельсиновый сок, возможно, стоит прислушаться к ученым и заменить его чем-то более полезным для здоровья.