Что еще съесть, чтобы похудеть

Похудеть, ничего не делая — это не мечта, такое правда возможно. Никаких беспощадных тренировок и издевательств. Зато с парочкой новых пищевых привычек смириться все-таки придется.

Овощам — да

Если ваши намерения сбросить пару-тройку лишних кг серьезны, советуем вам налечь на зеленые овощи — в них содержится минимальное количество калорий. Из них можно готовить вкусные блюда, а в качестве заправки использовать оливковое масло и лимонный сок. Фруктам — нет

Если вы радикально настроены сбросить вес в кратчайшие сроки, лучше отказаться от фруктов — в них все-таки содержится много сахара, который тормозит наш путь к потере веса. Кофе — тоже нет

Еще одна рекомендация — откажитесь от кофе. Он, конечно же, не приносит лишних калорий, зато сильно тормозит обменные процессы в организме, что и мешает быстрому похудению. Но, опять же, если привычка берет свое, — ищите альтернативу. Например, угольный или солодовый кофе. Похудеть быстро + почистить организм

В этом случае рекомендуем расслабиться и сделать ставку на детокс — там все уже сбалансированно и подобрано. Причем, детокс поможет не только избавиться от лишних кг, но и очистит организм от шлаков и токсинов, а также значительно прибавит вам энергии. Детокс — это нечто вроде волшебной палочки. Им пользуются модели перед съемками, балерины перед выступлениями и, конечно, те, кто хочет за 2 дня влезть в любимое платье. Но, при выборе программы, обязательно помните, что детокс с целью похудеть должен быть без сладких фруктов.

Если программа детокса не входит в ваши планы, советуем пойти по другому пути и добавить в рацион смузи и напитки с огурцом, сельдереем, петрушкой, шпинатом, кейлом, зеленым яблоком и лимонным сок.

Помимо прохождения детокса быстро похудеть помогает программа питания с моно-продуктом. Такой способ очень действенный, им часто пользуются женщины после родов, у которых сложно уходит лишний вес. Идея проста — вы выбираете любимый овощ (например, огурец или сельдерей) и на протяжении дня съедаете килограмм исключительного этого овоща. Плюс пьете много чистой воды или травяной чай. Метод радикальный, но действительно работает. Только, пожалуйста, не переборщите! Моно-диета — это по-настоящему экстренная мера, не стоит пользоваться этой программой дольше одного дня. Другое дело — соки. На них худеть гораздо легче морально и физически.

Параллельно с детоксом стоит ходить в сауну, на массаж или принимать ванную с морской солью (она также способствует выведению токсинов, сжиганию жиров и даже помогает работе ЖКТ). Похудеть постепенно

Для начала необходимо скорректировать рацион (без кардинальных перемен и жестких ограничений) — просто найдите полезную альтернативу вредным продуктам.

Залог успешного похудения — полный отказ от сладкого и мучного. Если вы фанатичная сладкоежка и никак не можете отказаться от сахара — попробуйте заменить его натуральными аналогами, например, кленовым сиропом и медом.

Основной прием пищи начинайте с зеленых овощей или зеленого смузи. За 15-30 минут до еды съешьте палочку сельдерея или огурец либо, если есть такая возможность, выпейте стакан фруктово-овощного смузи. Тем самым вы естественным образом настроите организм на расщепление жиров и выведение токсинов.

Откажитесь от сложных соусов. Ешьте больше ягод (например, малину и чернику, они способствуют активному расщеплению жиров).

Для перекусов выбирайте овощные или фруктовые чипсы. Рецепт очень прост: нарежьте фрукты/овощи тонкими ломтиками и подсушите их в духовке. Вуаля! Такие чипсы можно брать с собой на работу и перекусывать ими по ходу дня. Плюс, во фруктах содержится сахар, поэтому таким хитрым способом можно компенсировать себе отказ от сладкого.

Если вы оставили в меню хлеб — дополните его ломтиком авокадо, каплей оливкового масла и соком лимона. Идеальное блюдо для начала дня.