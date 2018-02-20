Чистюлям на заметку: 10 вещей, которые грязнее, чем туалет

Многие ошибочно полагают, что всевозможные микробы сосредоточены исключительно на крышке (или ободке) унитаза, поэтому данный предмет является самым небезопасным для нашего здоровья. Однако спешим вас уверить, что в повседневной жизни нас окружают куда более грязные вещи. Мы собрали список предметов, на которых можно найти наибольшее количество бактерий и вредных микроорганизмов.

Коврики и тренажеры в спортивных клубах

Эксперты обнаружили на циновках для занятий йогой и тренажерах устойчивый к антибиотикам стафилококк и другие бактерии. Поэтому перед тренировкой тщательно протрите ручки и сиденье тренажера антибактериальным гелем, а для йоги лучше воспользоваться собственным ковриком или покрыть клубную циновку своим полотенцем. Разделочная доска

Кухонной доске обычно уделяется недостаточное внимание, и зря. Многие считают, что разделочную доску можно просто сполоснуть водой, обсушить (или промокнуть бумажным полотенцем), и можно резать на ней следующие продукты. В результате такого халатного отношения на поверхности доски скапливается во много раз больше бактерий, чем на крышке унитаза. Поэтому эксперты советуют тщательнее мыть этот предмет и не забывать обработать антибактериальным средством (особенно после разделки мяса и птицы). Губки для мытья посуды

Не так давно немецкие ученые посчитали, что на одной подобной губке скапливается огромное количество вредных микроорганизмов, которые способны подорвать наше здоровье. При этом эксперты уверяют, что чистить губки бесполезно: бактерии все равно никуда не денутся. Поэтому данный предмет необходимо менять как можно чаще. Дамская сумка

Недавние исследования показали, что сумочки (и кошельки) просто напичканы всевозможными микробами, в числе которых можно найти синегнойную палочку, вызывающую инфекции глаз, бактерии стафилококка, сальмонеллу и кишечную палочку. Чтобы этот «букет» не доставил вам неприятностей, не оставляйте свою сумку на полу (особенно в общественных местах), держите ее подальше от продуктов питания и регулярно чистите (в первую очередь это касается тряпичных моделей, на которых особенно скапливается большое количество бактерий). Ковровое покрытие

Удивительно, но ученые выяснили, что на ковре обитает бактерий в четыреста раз больше, чем на крышке унитаза. Поэтому чистить его необходимо как минимум раз в неделю, а лучше чаще. И не только с помощью пылесоса, но и с применением специальных чистящих средств. Телефоны

Эксперты обращают внимание на то, что все телефоны, особенно сотовые, могут быть довольно опасны, ведь на них скапливаются бактерии, которые могут вызывать не только сыпь на лице, но и различные аллергические реакции. Поэтому регулярно протирайте их специальными спиртосодержащими салфетками. Клавиатура компьютера

Клавиатура, да и весь рабочий стол, будем откровенны, в сотни раз грязнее, чем туалет. На клавиатуре, например, можно обнаружить кишечную палочку и стафилококк. Поэтому не стоит ждать, пока рабочий стол покроется слоем пыли или станет неприятно липким, а протирать, клавиатуру в том числе, мягкой тряпкой с чистящим средством и время от времени обрабатывать антисептическим спреем. Кнопки лифта

Жителям многоквартирных домов особо не позавидуешь. Ведь каждый день они вынуждены пользоваться лифтами и нажимать на кнопки, которые, на минутку, в сорок раз грязнее, чем сиденье унитаза. Поэтому тщательно мойте руки после того, как воспользуетесь лифтом. Вы ведь не знаете, кто уже нажимал эти кнопки до вас? Денежные купюры

А вы задумывались о том, что, прежде чем попасть к вам, деньги побывали в руках сотен людей? И кто знает, какие болячки могли остаться на купюрах. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют тщательно мыть руки каждый раз, как только вы прикасались к деньгам. Автомобильные кресла

Ученые Бирмингемского университета (Великобритания) провели исследование и определили, что на автомобильных креслах скапливается большое количество вредных веществ. Поэтому кресла, в том числе и детские, необходимо регулярно чистить с помощью специальных средств.