Почему выпадают волосы

Многие представительницы прекрасного пола сталкиваются с такой проблемой как интенсивное выпадение волос. Разумеется, существуют определённые «нормы» выпадения, но когда причёска заметно редеет с каждым днём, это является серьёзным поводом для беспокойства. Что может стать причиной выпадения волос, и как бороться с подобным недугом, расскажем далее. Как определить, что волосы выпадают слишком интенсивно?

Просыпаясь утром, или во время расчёсывания, мы иногда видим, что на подушке или расчёске остались несколько волосков. В подобной ситуации не стоит мгновенно мчаться в больницу, проходить многочисленные тесты и выяснять, что стало причиной произошедшего.

Вполне вероятно, что волосы просто обновляются и на месте выпавших волосинок скоро появятся новые. Однако вероятность алопеции, или, говоря иначе, патологического выпадения, сохраняется, а значит, нужно обратить внимание на следующие нюансы: Подсчитать какое количество волосков выпадает ежесуточно. Если данный показатель превышает 100 волосинок, это является поводом для беспокойства;

На конце волосков нет утолщения. Это свидетельствует, что волосы стали слишком хрупкими и просто ломаются. Данная проблема также требует правильного решения;

Обратить внимание на цвет корней выпавших волосков. Если он тёмный, то необходимо как можно скорее посетить врача.

Чтобы подтвердить или опровергнуть наличие проблемы, можно провести небольшое тестирование, результаты которого позволят выяснить, есть ли повод беспокоиться о выпадении волос или нет. Суть теста заключается в следующем: Не мойте голову 4 дня;

На 5-й день потяните руками пряди на висках и верхней части;

Если число волосинок, оставшихся в каждой ладони, превышает 5, с визитом к специалисту тянуть не стоит.

Почему начинают выпадать волосы и как с этим бороться?

Как уже упоминалось ранее, суточная норма выпадения составляет 100 волосков. Если ваши волосы выпадают более интенсивно, это свидетельствует о наличии проблемы. Чаще всего причинами выпадения волос становятся:

Гормональные нарушения. Могут произойти после отказа от приёма оральных контрацептивов, рождения малыша или грудном кормлении. Не является поводом для беспокойства;

Суженые капилляры. В этом случае рекомендуется делать массаж головы, заняться йогой или одним из видов спорта;

Хронические недуги (гепатит, псориаз и другие) или проблемы со щитовидной железой. Требуется консультация медицинского специалиста;

Психологический стресс. Если выпадение волос обусловлено стрессовым состоянием, рекомендуется начать приём успокоительных препаратов и постараться нейтрализовать источник проблемы;

Дефицит витаминов. Чаще всего в организме не хватает витаминов A, B, C и E, а также цинка, железа или меди;

Кожные заболевания (дерматит, аллергическая реакция). Требуется консультация специалиста;

Болезни и воспалительные процессы, протекающие в организме;

Долгий приём лекарственных препаратов, интоксикация и воздействие излучения;

Заболевания кожного покрова. Попытка самостоятельно разобраться с проблемой может серьёзно усугубить ситуацию, поэтому следует как можно скорее обратиться к врачу;

Использование приспособлений для горячей укладки (фен, плойка, щипцы и прочее). Откажитесь от перечисленных средств и начните использовать специальные защитные и восстанавливающие средства для волос; Как показывает практика, порой бывает очень сложно самостоятельно выявить причину выпадения волос. Это обусловлено тем, что для её правильного определения нужно принять во внимание не только сам факт выпадения, но и учесть физическое и психологическое здоровье организма.

Именно поэтому не стоит рисковать и пытаться решить проблему собственными силами. Лучше всего обратиться к опытному специалисту. Так вы сможете максимально оперативно остановить выпадение и вернуть своей причёске здоровье, красоту и объём.