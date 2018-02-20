7 способов сохранить свежее дыхание по утрам

Свежесть утреннего поцелуя — миф, реальность пахнет совсем иначе. Утешает одно: все люди на Земле просыпаются с плохим запахом изо рта. Но ароматы утреннего дыхания могут о многом рассказать, если к ним принюхаться. Чем дышит проснувшийся человек и как быстро освежить дыхание, разбирался MedAboutMe. Что влияет на утренний запах изо рта?

В ротовой полости человека обитает, по разным оценкам, от 200 до 500 видов различных микроорганизмов. Некоторые из них живут на поверхности зубов и слизистой, другие — плавают в слюне. Одни обитают во рту постоянно, а другие — лишь временно, попадая туда с пищей или из других органов (нос, кишечник, кожа).

В 1966 году ученые провели забавный эксперимент, в котором приняли участие 11 добровольцев, готовых не чистить зубы целых три недели. На протяжении наблюдений ученые фиксировали, как меняется состав бактерий, населяющих рот. Первыми территорию освоили стрептококки и грибки актиномицеты. Через день к ним присоединились фузобактерии, чьи продукты жизнедеятельность пахнут серой. Чуть позже в компанию влились другие стрептококки и спирохеты. К концу эксперимента толщина налета на зубах составляла 15 микрон — примерно 20 клеток.

Итак, все это сообщество живет, питается и выделяет различные вещества, которые могут пахнуть. Один из ключевых факторов появления утреннего запаха во рту — это сухость слизистой, дефицит жидкости. Ночью слюны выделяется меньше, чем днем. Кроме того, многие люди спят с приоткрытым, а то и вовсе с широко открытым ртом — это тоже очень сильно сушит его. А ведь именно слюна смывает бактерий с поверхности зубов. Если ее слишком мало — изо рта будет плохо пахнуть.

Запах будет сильнее и неприятнее, если перед сном не почистить зубы: гниющие остатки пищи заставляют забыть о свежести дыхания. А «аромат» некоторых продуктов усиливается в процессе переваривания.

Наконец, запах может быть сигналом о проблемах со здоровьем. Например, плохой запах может говорить о заболеваниях ЖКТ, нарушениях обмена веществ или об инфекциях ротовой полости. Как определить наличие запаха из собственного рта?

Сам человек зачастую не в состоянии определить, пахнет у него изо рта или нет. Конечно, если с похмелья во рту сухо и неприятно на вкус, то можно не сомневаться: пахнет так же, и даже еще хуже. Но если вечер не был буйным, то перед тем, как целовать с утра спящую «половинку», лучше проверить себя на приятность подобного общения. Существует пара простых способов:

Лизнуть запястье и дать слюне немного подсохнуть. Если после этого кожа будет неприятно пахнуть — увы, запах есть, и другой человек его обязательно унюхает. Можно воспользоваться зубной нитью и после применения по назначению понюхать ее — она тоже хорошо передает те ароматы, что на данный момент царят во рту.

Итак, как предупредить появление с утра неприятного запаха во рту? Способ №1. Корректируем вечерний рацион питания

Запах может зависеть от питания человека перед сном. Ужин с чесноком и луком, а также с блюдами их содержащими — верный способ обеспечить себе неприятный запах изо рта прямо с раннего утра. Во всем виноваты соединения серы, которые попадают в кровь и выводятся с выдыхаемым воздухом. Способ №2. Нет — кофе и алкоголю!

Кофе и алкоголь сильно сушат слизистую оболочку полости рта. В веселой компании желательно помнить об этом, ведь пробуждение утром может оказаться не только болезненным и сложным для самого человека, но и неприятно пахнущим для окружающих. Кстати, жевательная резинка, конечно, слегка приглушает неприятные запахи изо рта, но если она содержит подсластители, то употреблять ее перед сном не стоит — бактериям они тоже по вкусу.

Добавим, что перегар — это не только результат бурной активности микрофлоры рта, но и запах продуктов распада этилового спирта. Они в избытке плещутся в крови похмельного человека и выводятся с дыханием, слюной, потом и даже со слизью, которая вырабатывается в носу. Способ №3. Больше слюны!

Как было сказано ранее, ночью слюны во рту вырабатывается меньше. Поэтому перед сном лучше дополнительно прополоскать рот или даже выпить лишний стаканчик воды. Вода не только активизирует производство слюны, это еще и лучший природный очиститель и «омыватель», который смывает бактерий и растворяет неприятные запахи.

Нередко рот пересыхает из-за позы спящего, при которой он приоткрыт всю ночь. Слизистая также стремительно сохнет у храпящих людей. В этом случае их дыхание тоже будет далеко от запаха роз. Значит, надо поискать другую позу для сна, а людям, страдающим от храпа, заняться решением этой проблемы — тем более, что храп и сам по себе вреден для организма, и повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Способ №4. Чистим зубы перед сном

Перекус на сон грядущий чреват не только дополнительными калориями, которые организм запасет в жир, но и повышенной активностью микроорганизмов полости рта. Учитывая, что слюны ночью вырабатывается меньше, остатки еды между зубами станут банкетом для полчищ бактерий, чьи отходы будут утром плохо пахнуть. Так что лучше всего почистить зубы перед сном.

Кстати, если вдруг вместо чистки зубов или после завершения процесса возникнет мысль воспользоваться ополаскивателем для рта — не стоит ей следовать перед сном. Хотя ополаскиватели для полости рта для того и придуманы, чтобы уничтожать бактерий, спирт, который входит в их состав, сушит слизистую. А как было сказано ранее, это приводит к размножению бактерий-виновников плохого запаха. Способ №5. Чистим язык

Налет на языке — тоже общежитие для разнообразных микроорганизмов. После чистки зубов не следует забывать про язык. Производители зубных щеток не зря напоминают об этом и даже делают специальные поверхности на своих товарах, предназначенные для этой цели. Впрочем, если такой продвинутой щетки нет — не страшно. Можно взять старую зубную щетку с мягкой щетиной и пройтись ею по языку перед сном, удаляя бактерий. Способ №6. Полощем рот маслом

Этому методу, если верить приверженцам индийских традиций, более 3 тысяч лет. С утра, дабы избавиться от неприятного запаха, предлагается взять чайную ложку растительного масла — например, подсолнечного или кунжутового — и «прополоскать» им рот в течение 20 минут, после чего выплюнуть. За это время бактерии «вступают в контакт» с маслом и удаляются вместе с ним. Доказательств эффективности метода нет — способ довольно специфический и не самый приятный. Способ №7. Завтрак против запаха

Если надо срочно избавиться от утренних ароматов — помогут несколько листочков петрушки. Нет петрушки — подойдут мята, кориандр, розмарин, эвкалипт или кардамон. Их можно заваривать и пить или просто пожевать. Сельдерей, морковка и яблоко на завтрак также прекрасно убирают неприятный запах изо рта.