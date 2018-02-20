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Ученые шокировали выводом о вреде каблуков
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Ученые шокировали выводом о вреде каблуков 

МедикФорум 20 февраля 2018
Фото: planet-today.ru
Многие женщины слышали о том, что ходить в обуви на высоких каблуках может быть вредным для здоровья. Но возможные проблемы из-за ношения такой обуви кажутся им несущественными.
Между тем австралийские ученые выступили с предостережением о том, что ходьба на каблуках может нанести очень серьезный урон организму женщины.
Исследователи из Университета Гриффита заявили: если и носить высокие каблуки, то лишь в особых случаях — 80 процентов времени нужно ходить в обуви на плоском ходу с хорошей амортизацией.
Пренебрежение этим принципом приводит к появлению болей в пояснице, нарушению кровообращения и травмам, отметили они.
«Из-за искривления поясницы при ношении каблуков может произойти защемление нерва и, как следствие, возможен острый дискомфорт в ноге. Как правило, в этом случае ходьба на каблуках чревата получением травмы»,
— констатировали специалисты.
Данный вывод исследователей подкреплен результатами сравнительного анализа показателей здоровья женщин, носящих каблуки до 40 часов в неделю, и женщин, носящих каблуки до 10 часов в неделю.
Если женщина вынуждена носить туфли на каблуках, в течение дня ей нужно «разгружать» ноги — снимать обувь и делать массаж стоп, поделились советом австралийские врачи.
В то же время некоторые специалисты высказывали мнение о том, что именно, при которой улучшается кровоснабжение мышц тазового дна. Но высота каблука при этом не должна превышать 2,5 сантиметра.
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