Министр предрек сексуально активным женщинам бесплодие

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов предрек бесплодие всем женщинам, у которых до рождения ребенка было семь мужчин и более. Аудиозапись заявления, сделанного на подведении итогов развития Новочебоксарска в здании администрации, приводит «Правда ПФО».

«Если у женщины до рождения ребенка было семь мужчин — значит, сто процентов бесплодие. Это для информации этот факт», — сказал Викторов после своего замечания о том, что в регионе не хватает специалистов по репродуктивному здоровью.

Заявление вызвало бурную реакцию зала. «Интересная тема, да? Сразу все оживились. Так что задумайтесь», — посоветовал чиновник.

Отмечается, что заседание состоялось в понедельник, 19 февраля. На нем присутствовали 200 человек, в том числе глава республики Михаил Игнатьев и глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова.

Ранее американские ученые установили, что у женщин, которые по неизвестным врачам причинам не могут забеременеть, наблюдается более высокий уровень тиротропина (гормон, который вырабатывается передней долей гипофиза головного мозга) по сравнению с женщинами, предпосылки бесплодия которых выявляются медицинским обследованием, а исследователи из Копенгагенского университета в Дании обнаружили, что бесплодию у мужчин способствует ибупрофен.