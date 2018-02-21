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Личная история: как я уменьшила грудь
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Личная история: как я уменьшила грудь 

WMJ.ru 21 февраля 2018
Фото: WMJ.ru
Иногда большая грудь — проблема для женщины, а вовсе не предмет гордости. Из-за нее может возникнуть дискомфорт, а также проблемы со здоровьем. В таких случаях многие идут на уменьшение размера груди. Мы попросили девушку анонимно поделиться своей историей.
Я еще в 7 классе жутко стеснялась своей груди. Она у меня уже тогда была третьего размера. Я стеснялась в раздевалке перед физрой и уже тогда завидовала девчонком с нулевым размером.
К 11 классу у меня была полноценная и наливная «пятерка», но, к счастью, я оставалась довольно стройной и весила порядка 70 кг при росте 175. Казалось бы, фигура мечты? Нет.
С такой грудью ужасно неудобно жить. Невозможно нормально заниматься спортом и даже сексом. Девушки, которые никогда не жили с такой грудью, просто не представляю, какую амплитуду набирают ее покачивания во время этих занятий. Это совсем не сексуально. Так, к 25 годам я решилась на редукционную маммопластику.
Это операция по удалению избыточных частей молочных желез и кожи. Я долго искала врача, но выбор пал на того, что не принимался меня убеждать в обратном, а жестко и четко перечислил все сложнейшие риски: проблемы с заживлением рубцов, сильные гематомы и воспаления, изменение контуров груди, ассиметричный размер, воспаление и исчезновение чувствительности сосков и многое другое. Более того, после операции женщина больше не сможет кормить грудью.
А рубцы и вовсе могут остаться навсегда. Важно также помнить, что курящим девушкам операция противопоказана Я спокойно и холодно это приняла, потому что уже знала статистику. Аж 95% женщин сделавших операцию, признают, что им стало легче жить после редуцирующей маммопластики, несмотря на все риски и возможные осложнения.
Сама операция заняла около 2 часов, когда как реабилитационный период составил примерно 4-5 недель. Как сказал врач, в период восстановления после уменьшения груди необходимо исключить активные физические нагрузки, а также посещение бассейна, сауны и бани. Окончательные результаты операции можно оценить через полгода. Что ожидает пациентку сразу после окончания операции?
После проведения процедуры под общим наркозом женщина может чувствовать помутнение сознания. На вас будут надеты специальные хирургические повязки и компрессионные рукава для обеспечения правильной циркуляции крови в нижних конечностях.
Кстати, как выяснилось в клинике, целых 12% девушек в России имеющие большую грудь, мечтают о подобной операции. А я думала, что одна такая! Когда реабилитационный период закончился, грудь стала более упругой, но мне и моему нынешнему бойфренду это даже нравится. От себя отмечу, что очень важно выполнять все рекомендации хирурга: инструкции по использованию компрессионного белья, уход за дренажем, прием антибиотиков.
Ваш пластический хирург должен предупредить вас о возможных симптомах и признаках осложнений. Нужно понимать, что время, необходимое для полного восстановления, зависит от вашего организма.
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