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Женскую виагру может заменить электрошок
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Женскую виагру может заменить электрошок 

МедикФорум 21 февраля 2018
Фото: МедикФорум
Ученые разработали еще одну не очень стандартную версию женской виагры. Она представляет собой электрический разряд в области лодыжки, с помощью которого стимулируется ключевой нерв, влияющий на женское либидо.
Для повышения либидо у женщин мужчины чаще всего используют букеты цветов и коробки с шоколадом. Если представители сильного пола могут достаточно быстро добиться устойчивого возбуждения с помощью заветных синих таблеток виагры, то для женского организма подобных средств всё еще не придумано из-за чрезвычайной сложности процесса возбуждения у женщин.
Все попытки создать женскую виагру проваливались, так как лекарства оказывались малоэффективными. И вот теперь ученые предлагают двинуться несколько в ином направлении, заменив все пилюли электрическими разрядами.
Оказалось, что в женском организме имеется нерв, который оказывает ключевое воздействие на повышение либидо. Этот нерв начинается от стопы и доходит до нижней части позвоночника.
Легче всего до него добраться со стороны лодыжки, где на данный нерв можно воздействовать с помощью электрических разрядов.
При этом речь вовсе не идет о полноценном электрошоке, женщины будут получать лишь едва заметные воздействия, которые по ощущениям сравнятся с легким покалыванием.
Эксперименты показали, что данные электрические разряды могут стать настоящей женской виагрой. Следовательно, методика поможет женщинам, которые столкнулись со снижением либидо. В ходе опытов на лабораторных крысах электрошок усиливал кровоток у большинства грызунов в течение 25 минут.
Теперь американские исследователи из Университета Мичигана привлекли группу женщин добровольцев, которые пройдут через трёхмесячный курс этой необычной терапии. Электрошок будет назначаться еженедельно, а его воздействие продолжаться в течение получаса.
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