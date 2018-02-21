Как стресс отражается на нашей внешности

Постигнуть дзен и избавить себя от стресса в большом городе практически невозможно (да, и в маленьком тоже). Раз уж валерьяночка, пустырник и тяжелая артиллерия не помогают, пора расспросить специалистов о новых способах борьбы с нервами и узнать, чем нам это грозит.

Вот что рассказала Александра Макарова, врач клиники Osteo Poly Clinic, о влиянии коварного стресса на тело:

«Говорят, все болезни от нервов, и это вполне справедливо — ничто не оказывает такого плохого влияния на здоровье, как стресс.

Если кратковременный стресс — это реакция организма на опасность и моментальная «встряска» (в некоторых случаях даже полезная), то при длительных нервных потрясениях организм истощается. Результат — еще один повод для нового стресса: возникают или обостряются разные заболевания, которые портят наше здоровье — и физическое, и психическое.

И так, почему нам надо бояться стресса? А вот почему — он приводит к депрессиям, провалам в памяти, бессоннице и всевозможным неврозам. Но это еще полбеды: стресс может стать причиной серьезных сердечно-сосудистых заболеваний (например, гипертоническая болезнь, стенокардия, инфаркт миокарда) или спровоцировать нарушения в работе ЖКТ (очень часто — язвы желудка и двенадцатиперстной кишки). Ну и, как данность — люди, которые постоянно нервничают, обладают слабым иммунитетом и часто болеют.

Как это работает?

При стрессе активизируется центральная нервная система, которая дает сигнал к выработке стрессовых гормонов. Несмотря на название, эти гормоны — адреналин, норадреналин, кортизол — нужны для нормальной работы организма. Но все дело в дозе: для здоровья этих гормонов нам нужно совсем чуть-чуть. При стрессе же они вырабатываются в больших количествах, а это ведет к неприятным последствиям.

Почему потеют ладони?

Кстати, вы наверняка замечали, что, если волнуетесь, вас пробивает холодный пот, а ладони становятся влажными? Так задумано природой — гормоны стресса быстро выводятся из организма, например, с потом. Более серьезный стресс, вызывающий реакцию «беги, Форест, беги», тоже заставлял наших предков хорошенько пропотеть, удирая от опасности — так гормоны покидали тело. А вот современный человек мало и лениво двигается, поэтому высокая концентрация гормонов стресса в крови сохраняется довольно долго.

К чему это приводит?

Стресс запускает порочный круг, выбраться из которого бывает очень сложно. Во время нервных потрясений главные органы — сердце, легкие и мозг получают основной объем крови и усиленно работают. Зато сосуды, другие «неглавные» органы и ткани начинают голодать и недополучать кислород. Результат: гипертоническая болезнь, холестериновые бляшки.

Еще один момент — при длительном стрессе в крови возрастает уровень кортизола. Это тормозит рост и деление клеток, что приводит к плохому заживлению кожи и раннему старению. Увы, стресс также может привести к сахарному диабету.

Нервная система, как вы уже поняли, тоже истощается, это ухудшает когнитивные способности и память. Вишенка на торте — снижаются либидо, потенция, фертильность. Да и внешность меняется не в лучшую сторону — усталый, загнанный, раздраженный вид никого не красит.

Что делать с телом?

При стрессе успешно работает такой нестандартный способ, как остеопатия. Она поможет дать телу энергию, чтобы справиться со всеми неприятностями и помогает организму снизить уровень тех гормонов, которые при стрессе зашкаливают. Еще один плюс — остеопатия помогает убрать «защитный панцирь», который у нас возникает в ответ на опасность (ведь при стрессе напрягаются мышцы), делая тело более гибким и способным справиться с нагрузкой».

Что делать с кожей после стресса нам рассказала Алена Шилкинене, косметолог East Side Ostozhenka:

«Стресс оказывает негативное воздействие в том числе и на кожу. Он стимулирует работу надпочечников, которые вырабатывают адреналин и кортизол, которые вызывают проблемы с кожей:

— Кортизол провоцирует медленную выработку эластина, коллагена и гиалуроновой кислоты. Это вызывает появления морщин и заломов на коже.

— Повышенный сахар в крови, вызванный переживаниями, приводит к сухости кожи, потере тонуса и мелким высыпаниям.

— Стресс влияет на кровяное давление, повышение которого приводит к расширению сосудов, куперозу и розацеи.

— Cнижение иммунитета из— за стресса приводит к вирусам, например, герпесу.

— Cтимуляция сальных желез — появление угревой сыпи.

— Отрицательные эмоции приводят к сжиманию челюсти, губ и напряжению лба.

— Могут возникнуть и такие заболевания, как псориаз и экзема.

Что делать с кожей?

Справиться с воздействием стресса на кожу поможет косметология. Увлажнить кожу можно путем биоревитализации, убрать морщинки и заломы — с помощью филлеров или фракционного лазера, а в лечении акне помогут пилинги, чистки и лазеры.

Следы негативных эмоций и "зажимы на лице" можно убрать с помощью массажа. Если совместить косметические уходы с массажными техниками, получиться восстановить кожу после стресса, сделать ее сияющей, подтянутой и здоровой. Как будто вы никогда и не нервничали».