6 кислот для ухода за кожей, о которых вы не знали

Названия некоторых кислот вы наверняка уже заучили не без помощи рекламных роликов. Эти и другие, менее упоминаемые кислоты мы для удобства собрали в один обзор. Гликолевая

Главная причина космической популярности гликолевой кислоты в уходе — компактный размер, который позволяет ей хорошо растворяться в воде и легко проникать в кожу. При этом гликолевая кислота затрагивает только верхний слой кожи, но в большей концетрации, с ее помощью реально сделать глубокий пилинг.

Гликолевую кислоту получают преимущественно из ананаса, папайи и незрелого винограда. Польза кислоты для кожи заключается в том, что при регулярном использовании она помогает выровнять текстуру и избавиться от акне. В паре с продуктом, включающим гликолевую кислоту косметологи советуют обязательно использовать санскрин, поскольку первая повышает чувствительность кожи к солнечным лучам. Салициловая

Звезда рекламы — салициловая кислота — тоже удаляет лишнее с верхних слоев кожи. Но кроме этого она еще очищает поры и визуально сужает их. Салициловая кислота впервые была получена из коры вербы, но теперь ее производят преимущественно синтетически. На практике она больше подходит для жирной и склонной к акне коже. Но косметологи советуют использовать салициловую кислоту без фанатизма и не забывать добавлять в уход санскрин. Молочная

Молочная кислота относится к той же группе, что и гликолевая, но применяется больше в антивозрастном уходе, хотя подходит и для кожи, больной акне. Получают ее, как несложно угадать по названию, из кисломолочных продуктов (и в чистом органическом меде, что очень удивительно). Средства с молочной кислотой эффективнее всего применять на ежедневной основе, но сначала лучше проконсультироваться у косметолога. Койевая

Кислота со странным названием содержится во многих видах грибов, а том числе и в японском аспергилле. Койевая кислота помогает избавиться от пигментации: подобно витамину С она уменьшает фермент тирозиназа, который играет ключевую роль в образовании меланина (пигмента). По этой причине компонент часто используется в японских уходах. Азелаиновая

Хотя азелаиновая кислота и проигрывает другим в популярности, это совсем не значит, что в уходе она бесполезна. Кислоту получают из ячменя и ржи, а затем используют в косметике для борьбы с гиперпигментацией, акне и розацеей. Использовать азелаиновую кислоту нужно аккуратно, посколько компонент достаточно едкий. Миндальная

Миндальная кислота в ученом сообществе тоже не особенно на слуху, но, тем не менее, она является активным компонентом антивозрастного ухода и, как бы между прочим, эффективно очищает кожу. Бесценны и ее матирующие свойства: кислота замедляет выработку кожного сала, потому незаменима для кожи, склонной к акне.