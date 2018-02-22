Грецкий орех для укрепления организма

Зимой выбор полезных для здоровья натуральных продуктов сравнительно невелик, а организм как никогда нуждается в поддержке. На помощь придут орехи. О пользе грецких орехов многие наслышаны. В лечебных целях они используются как спелыми, так и зелеными; применяются также листья, кора и корни орехового дерева.

Грецкий орех для укрепления организма

Ядра спелых грецких орехов рекомендуются при сердечно-сосудистых заболеваниях, анемии, болезнях печени и желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта. Они полезны беременным и кормящим женщинам. Перегородки грецкого ореха применяют для изготовления спиртовой настойки, которая благотворно влияет на обмен веществ, улучшает зрение, используется для лечения болезней желудка, гипертонии, атеросклероза. 50-100 г зрелых грецких орехов в день — простое (и вкусное!) общеукрепляющее средство. Детям старше 2 лет орехи дают не более 1-2 штук в день.

Орехи с медом и алоэ для укрепления иммунитета

Взять 500 г измельченных ядер спелых грецких орехов, 300 г меда, 100 мл сока алоэ, сок из 4 лимонов, тщательно смешать ингредиенты. Принимать в течение 3-4 недель по 3 раза в день за полчаса до еды, взрослым — по 1-2 ст.ложки, детям — по 1-2 ч.ложки. Это средство нельзя использовать при аллергии на любой из ингредиентов или индивидуальной непереносимости.

Орехи с сухофруктами для профилактики простуды

Взять в равных долях ядра грецких орехов, курагу и изюм, пропустить через мясорубку. Добавить мед, хорошо перемешать. Принимать в течение месяца каждую весну и осень по 2 раза в день (утром и вечером) по 2 ст.ложки смеси.

Смесь для укрепления сердечной мышцы и профилактики инсультов

На 3 части измельченных ядер грецких орехов взять по 2 части измельченного изюма (без косточек) и тертого сыра. Смешать ингредиенты. Принимать в течение 3-4 недель по 3 раза в день между приемами пищи по 1-2 ст.ложки смеси.

Общеукрепляющее средство из зеленых грецких орехов с медом

Взять 4 зеленых грецких ореха, промыть, пропустить через мясорубку, смешать полученную массу с 0,5 кг меда. Хранить в холодильнике. Принимать 3 раза в день по 1 ст.ложке с чаем (вместо сахара). Грецкие орехи не следует употреблять при повышенной свертываемости крови, индивидуальной непереносимости или аллергии. Стоит почитать: