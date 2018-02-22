8 правил здорового питания, которые работают

У здоровых людей есть свои пищевые привычки, которые помогают им оставаться в хорошей форме. Рассказываем о них в новой статье.

Всех стройных, красивых и здоровых людей объединяет нечто общее — их пищевые привычки. Они следят за своим рационом, ответственно подходят к выбору продуктов, налегают на овощи и не кладут в свою корзину с продуктами "пищевой мусор".

Приобрести такие пищевые привычки и улучшить свою жизнь и внешний вид может каждый. Мы собрали в одной подборке лучшие правила здорового питания, которые помогут вам всегда оставаться в прекрасной форме.

Составьте сбалансированный рацион

Рацион человека должен быть сбалансированным. Часто переход на правильное питание бывает радикальным: человек сознательно создает себе дефицит калорий с целью похудеть или с понедельника начинает есть только крупы, чтобы нормализовать здоровье. Оба варианта никуда не годятся и не станут залогом хорошего самочувствия.

Ваш рацион должен состоять из разнообразных продуктов. Включите в него мясо, птицу, овощи, фрукты, рыбу и морепродукты, злаковые и молочные продукты. Только разнообразие поможет вам регулярно поставлять в организм весь спектр витаминов и минералов, которые необходимы для его нормальной жизнедеятельности.

Пейте больше воды

У всех здоровых людей налажен питьевой режим. Ежедневно они выпивают минимум пол-литра чистой воды. Это помогает нормализовать обменные процессы в организме, очистить его от шлаков и токсинов, улучшить работу пищеварительной и нервной систем и других органов.

Если вы не привыкли пить воду, то первое время вам тяжело будет заставить себя выпивать сразу несколько стаканов воды в день. Воспользуйтесь специальным приложением в телефоне, которое считает количество выпитой воды, и держите бутылку всегда под рукой.

Читайте этикетки

Если вы еще не научились читать этикетки на упаковках с едой, то самое время это сделать. Вы удивитесь, как одни и те же продукты от разных производителей могут отличаться по своему составу.

К примеру, есть замороженные ягоды, при производстве которых используют сахар, хотя это вовсе не обязательно. Если вы будете читать информацию на этикетах, то с легкостью обнаружите, что в супермаркете есть ягоды, которые не смешивали с сахаром. Этот принцип работает и для других продуктов: чтобы купить качественную еду, необходимо изучить ее состав.

Ведите дневник питания

Дневник питания дисциплинирует. Записывайте все, что вы едите в течение дня, и делайте пометки о своем самочувствии. Уже спустя пару недель вы сможете проанализировать данные и понять, как ваш рацион влияет на настроение и активность в течение дня.

Например, пропуск завтрака может стать причиной переедания на ужин. Дневник питания также наглядно демонстрирует систематическое переедание. Вы удивитесь, сколько лишних калорий поступает в ваш организм.

Не отвлекайтесь за едой

С детства нас учили, что нельзя отвлекаться во время еды. И этот урок стоило запомнить, ведь это на самом деле так: во время приема пищи следует сосредоточиться на еде и процессе насыщения. Научно доказано, что человек, который отвлекается на просмотр телевизора, листание ленты в соцсетях, чтение книг или оживленные беседы с гостями, съедает гораздо больше, чем ему на самом деле нужно.

Ешьте чаще

Диетологи всего мира сходятся во мнении, что гораздо полезнее есть чаще. Они не одобряют два плотных приема пищи в течение дня. Чем чаще человек ест, тем лучше он себя чувствует, ведь острое чувство голода перестает преследовать его и влиять на настроение. Перекусывая каждые пару часов, вы подавляете голод и помогаете организму оставаться бодрым и активным.

Следите за размером порций

При этом важно следить за размером порций. В идеале дробное питание выглядит так: частые примы пищи каждые два-три часа и небольшие порции размером с человеческую ладонь. Чтобы поддерживать энергию в организме, больше вам и не требуется. Если вы боитесь переборщить с количеством еды в тарелке, купите миниатюрную посуду, в которую будет помещаться ровно столько еды, сколько вам нужно.

Не забывайте баловать себя

Здоровое питание — это не наказание, а образ жизни. Не забывайте о том, что есть шпинат на завтрак, обед и ужин невозможно и просто не нужно. Даже спортсмены иногда позволяют себе слабость и разрешают съесть десерт. При этом важно понимать, что этот десерт не является высшей "наградой" — это просто способ разнообразить свои гастрономические впечатления и предотвратить срывы в дальнейшем.