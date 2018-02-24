Фитнес-советы, которым лучше не верить

Если прислушиваться к большинству фитнес-советов, которые мы часто получаем от друзей, «экспертов» в телевизоре, фитоняшек в Instagram и раздевалке тренажерного зала, то можно уйти в своих спортивных успехах очень далеко. Правда, ровно в противоположном направлении.

Вместе с Юрием Глазковым, травматологом-ортопедом, доктором по суставам и основоположник артротерапии, рассмотрим 7 вредных советов, которым лучше никогда не верить. Не обязательно уделять внимание технике выполнения упражнений

Не стоит по пустякам тревожить тренера и спрашивать у него, как делать то или иное упражнение. И даже если он сам подойдет, станет объяснять, что вы тренируетесь неправильно, шлите его куда подальше! Почему эта гора мускулов должна вам что-то указывать? Вы и сами знаете, как правильно тренироваться, даже если это первый в вашей жизни поход в спортзал. Не концентрируйтесь на процессе

Зачем сосредотачиваться на выполнении упражнений? Лучше поболтать с подругами — наверняка вы с кем-то уже подружились, если давно ходите в спортзал. Разговаривать можно непосредственно во время выполнения упражнений, даже самых сложных. Не стесняйтесь разбрасывать на полу спортивные снаряды, о которые можно легко споткнуться. Кто-то обязательно их уберет. Если не сейчас — так позже. Не зацикливайтесь на обуви

Не важно, в какой обуви вы тренируетесь. Главное — заниматься фитнесом хоть как-нибудь. Не успели переобуться после работы? Не беда — идите в туфлях со скользкой подошвой. Ведь не в каждом спортзале скользкий пол! Пусть шнурки будут длинными — вы же не последняя неудачница, чтобы запутаться в них и упасть. В конце концов, мы занимаемся фитнесом, чтобы хорошо выглядеть. Главное во время тренировок — это ваша внешность. План тренировок вам не нужен

Не нужно тратить время на составление тренировочного плана. Зачем он вам? Вы же видели, сколько в спортивном зале всяких снарядов и тренажеров! Наверняка там найдется, чем заняться. К тому же, каждый раз подгонять под себя веса — очень утомительно. Нужно снимать лишние блины или плиты, устанавливать другие, закреплять их… И так перед каждым упражнением. Лучше хватайте штангу побольше — вон, как у того симпатичного качка, на котором футболка лопается. Чем вы хуже? Недели тренировок вполне достаточно, чтобы взять приличный вес. Никогда не разминайтесь

Разминка — это для новичков. А вы должны сразу идти по пути настоящих профи. Зачем делать разминку? Она занимает много времени. Кроме того, это очень скучно. Водить руками из стороны в сторону, махать ногами? Все эти упражнения — для детей. Помните, нас даже в детском саду и школе заставляли их делать? Но это время прошло. Больше вас никто не вынудит делать разминку. Вы — взрослый человек, и сами решаете, как вам тренироваться. Страховка ‒ удел слабых

Возможно, вы обращали внимание, что некоторые энтузиасты, выполняя упражнения с большими весами, страхуют друг друга. Например, жим от груди лежа на скамье и приседания со штангой. Да это просто слабаки! Настоящий спортсмен должен делать упражнения без всякой страховки. Только так у вас будет достаточно мотивации, чтобы полностью выполнить очередной повтор. Не бегайте к врачу по любому поводу

Некоторые горе-спортсмены бегут к докторам, едва услышав хруст в суставе или боль в спине. А некоторые даже проверяются у врача-ортопеда еще до начала тренировок и проходят курс артротерапии (о, ужас: делают инъекции гиалуроновой кислоты и плазмы в суставы), чтобы избежать заболеваний опорно-двигательной системы. Так делать не надо. Все травмы нужно залечивать дома. Любые повреждения исчезнут сами по себе. Не бойтесь, что боль станет хронической — пожизненный прием обезболивающих решит эту проблему. И даже если во время восстановления что-то пойдет не так — с тросточкой вы будете выглядеть весьма солидно и элегантно.